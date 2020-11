FC Lorient : Pélissier, la cause de la défaite contre Nantes

Publié le 09 novembre 2020 à 12:45

Le FC Lorient a été battu par le FC Nantes (0-2), dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Christophe Pélissier a déploré le manque d’efficacité de ses joueurs.

Le FC Lorient vaincu par manque d'efficacité

Le FC Lorient réalise un début de saison compliqué et ne s‘est pas rassuré face au FC Nantes avant d’aller à la trêve. Les Lorientais ont été vaincus par les Nantais (0-2). Une défaite que Christophe Pélissier impute à un manque d’efficacité des Merlus. « Je crois que ce soir c'est l'efficacité qui nous a fait défaut. […] Ce genre de situations où on arrive pas à marquer, on se fait punir. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui malheureusement », a regretté l’entraîneur lorientais en conférence de presse d’après-match.

Quel bilan pour les Merlus ?

Mal en point depuis le début de la saison, le FC Lorient se classe désormais 17e de Ligue 1 avec 8 points. Christophe Pélissier devrait profiter de la trêve internationale pour réfléchir aux moyens de lancer la machine à la reprise. Lors du mercato estival, le promu de Ligue 1 a dépensé 18 millions d’euros pour signer deux attaquants, à savoir Terem Moffi et Adrian Grbic. Quant au FC Nantes, il remonte à la 14e place du classement avec 11 points.













Par JOËL