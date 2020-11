OGC Nice : Une grosse menace sur le choc contre Marseille

Publié le 12 novembre 2020 à 02:00

L’ OGC Nice a décidé de fermer son centre de formation en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein des joueurs et du staff technique. Le prochain déplacement des Niçois à Marseille pourrait être reporté.

OGC Nice : la Covid-19 fait des ravages chez les Aiglons

L’ OGC Nice n’est plus épargné par le retour en force du coronavirus en France. Le quotidien sportif L’Équipe annonce qu’ « entre lundi soir et mardi matin le club a appris qu’une quinzaine de personnes de son groupe professionnel, dont une douzaine de joueurs, avaient été testées positives au coronavirus ». Face à cette situation, les dirigeants de la formation azuréenne ont décidé de fermer leurs installations jusqu’à nouvel ordre. « L’OGC Nice a pris la décision de fermer le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment. Afin de se prémunir d’une circulation trop active du virus, les entraînements collectifs sont annulés », ont indiqué les Aiglons sur leur site officiel.

Vers un report du déplacement à l’Orange Vélodrome ?

Après la trêve internationale, l’ OGC Nice doit se déplacer sur la pelouse de l’Orange Vélodrome pour affronter l’OM, le samedi 21 novembre (21h) lors de la 11e journée de Ligue 1. Or, le club de l'entraîneur Patrick Vieira compte un grand nombre de cas testés positifs au coronavirus. Une douzaine de joueurs et membres de l’effectif professionnel sont concernés ainsi que plusieurs membres des équipes de jeunes. En raison du grand nombre de cas positifs, la situation pourrait ne pas se normaliser avant la fin de la trêve internationale. Dans ce cas, il n’est pas exclu que le déplacement de l' OGC Nice sur la pelouse de l'Orange Vélodrome soit reporté, conformément au règlement en vigueur. Pour rappel, le règlement stipule que si plus de 10 joueurs sur une liste de 30 sont testés positifs, un match peut être annulé.













Par JOËL