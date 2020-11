PSG : Thomas Tuchel, le fusible du club parisien en danger

Publié le 12 novembre 2020 à 09:40

Critiqué après la deuxième défaite du PSG en Ligue des champions, Thomas Tuchel est soutenu par un ancien joueur du club de la capitale. Il lui trouve des circonstances atténuantes pour les défaites contre Manchester United et le RB Leipzig (2-1).

PSG : Thomas Tuchel défendu par Christophe Jallet

L’avenir de Thomas Tuchel au PSG s’est compliqué à cause des mauvais résultats de son équipe en phase de poule de la Ligue des champions. En l’absence de joueurs clés : Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Juan Bernat et Marco Verratti, les Parisiens ont été battus par le RB Leipzig. Une seconde défaite dans le groupe H qui a déclenché une vague de contestation à l’encontre de Thomas Tuchel. Le technicien allemand est du coup dans un siège éjectable, à sept mois de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Il n’est pourtant pas entièrement responsable des contre-performances de son équipe en C1 selon Christophe Jallet.

Les nombreuses absences dues aux blessures ou à la covid-19 peuvent expliquer les deux défaites, d'après l’ancien défenseur du PSG. « Composer une équipe en ce moment avec un minimum de joueurs, et ses plus grosses stars sur le côté, ce n’est pas évident. Thomas Tuchel paye un peu les pots cassés », a-t-il justifié sur France Bleu. Le joueur retraité indique en effet que l'entraîneur est en général « la personne vers qui on se retourne » quand un « fusible » doit sauter, surtout « lorsqu’une équipe va un petit peu moins bien, ce qui est le cas pour le PSG en Ligue des champions ».

Sinon, Christophe Jallet affirme « qu'il y a énormément de facteurs qui font que cette équipe parisienne n’arrive pas à se relancer ». Il rappelle par ailleurs que Paris a disputé et perdu la finale de Ligue des champions le 23 août dernier. Et cela est « peut-être vécu comme un vrai traumatisme ». Du coup, « le temps de se remettre d’un tel échec peut être un peu long » selon l'ancien Tricolore.

Jallet continue de faire confiance à Tuchel

Pour inverser la tendance, le successeur d’Unai Emery doit redresser la barre, lors de la manche retour qui démarre dès le 24 novembre par la réception du même club allemand. Christophe Jallet admet certes que Thomas Tuchel « est en danger », mais il croit au « professionnalisme » de ce dernier pour conduire le Paris SG « le plus loin possible en Ligue des champions ». Comme ce fut le cas en août dernier.













Par ALEXIS