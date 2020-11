OL Mercato : Un joueur clé ne cache plus ses envies de départ

Publié le 12 novembre 2020 à 12:10

Le mercato promet d'être agité cet hiver du côté de l'OL. Des dossiers non réglés ou laissés en suspens pendant l'été risquent de ressurgir rapidement sur le bureau de Jean-Michel Aulas, alors qu'approche à grands pas la fenêtre des transferts hivernale. Le cas de Memphis Depay pose d'ailleurs plus que jamais question.

Pour Memphis Depay, l'OL ne sera bientôt plus la priorité

L'OL est parvenu à conserver cet été Houssem Aouar et Memphis Depay. Les deux joueurs clés de l'Olympique Lyonnais étaient courtisés respectivement par Arsenal et le FC Barcelone, mais Jean-Michel Aulas a tout fait pour les conserver alors qu'il aurait pu en tirer plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais les deux joueurs ont continué l'aventure en Ligue des champions cet été, au cours de laquelle l'OL a atteint les demi-finales et participent au rebond lyonnais durant cet automne en Ligue 1. Pourtant, le FC Barcelone reste convaincu qu'il pourra faire venir le Néerlandais au mercato hivernal, après s'être vu refuser le transfert cet été par la Liga. Memphis Depay, lui, a répondu aux rumeurs qui l'envoient en Catalogne et on ne peut pas dire qu'il ait fermé la porte à un départ de Lyon.

Memphis honoré par l'intérêt du Barça

Après le match nul entre l'Espagne et les Pays-Bas (1-1), mercredi, le maître à jouer de l'OL a donné son avis sur le FC Barcelone. "Le Barça, c'est un top club. Il y a beaucoup d'autres clubs de haut niveau dans le monde, mais c'est l'un des plus grands." Un nom qui fait rêver le Néerlandais de Lyon. "Tout le monde a envie de ça, mais on verra ce que le futur nous réserve. Si c’est possible que je rejoigne le Barça ? Je ne sais pas, a déclaré Memphis Depay à la RTVE. Le mercato n'est pas ouvert et je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment pour être honnête. Je suis focus sur le fait de faire de bonnes performances et d'essayer de devenir un meilleur joueur. Il y a beaucoup de spéculation, mais je n'ai pas la tête à ça pour l'instant." Les envies de FC Barcelone de Memphis Depay devraient trouver rapidement une issue, alors que les Catalans continuent de négocier avec l'OL.













Par Matthieu