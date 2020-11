OL Mercato : Memphis Depay toujours plus proche d'un départ

Publié le 09 novembre 2020 à 10:30

Memphis Depay est dans sa dernière saison de contrat à l’OL. Il avait été proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. À un peu plus de sept mois de la fin de son bail, il entretient toujours le flou sur son futur.

Memphis Depay va-t-il finir la saison à l'OL ?

En fin de contrat à l’OL le 30 juin 2021, Memphis Depay n’est pas enclin à prolonger son aventure dans la capitale des Gaules. Il a d’ailleurs la possibilité de s’engager avec le club de son choix dès le mercato d’hiver en janvier 2021, en attendant son départ en juin. Le capitaine des Gones peut également faire l'objet d'un transfert direct en janvier si Jean-Michel Aulas a une offre intéressante cet hiver. À l’approche de la fenêtre hivernale, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a été interrogé par Téléfoot sur son avenir. À la question de savoir s’il va finir la saison au sein du club rhodanien, il est resté évasif. « Comme je l'ai dit dès mon arrivée (en janvier 2017), tout le monde m'a accueilli très chaleureusement. Je suis venu à l’OL avec un rêve, une ambition, et j'ai atteint certains de mes objectifs comme la demi-finale de la Ligue des champions », a répondu Memphis Depay. « Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi, profiter d'être ici », a-t-il poursuivi.

Le Néerlandais veut ramener l'OL en Ligue des champions

Auteur de cinq buts et trois passes décisives en dix apparitions en ce début de saison 2020-2021, le Néerlandais assure « qu’il est là pour l’instant et se donne 200 % à chaque match », car il « veut ramener l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions League ». Memphis Depay et l'OL sont cinquièmes de Ligue 1 après avoir remporté le derby contre l'ASSE (2-1), dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 1.













Par ALEXIS