PSG : Ces bonnes nouvelles qui vont réjouir Thomas Tuchel

Les bonnes nouvelles au PSG s’enchaînent. Après Marco Verratti, mercredi, c’est au tour de Mauro Icardi de reprendre l’entraînement, ce vendredi, en pleine trêve internationale.

Mauro Icardi de retour à l'entraînement

Le PSG a enregistré le retour de Mauro Icardi à l’entraînement. Il a retrouvé le camp des Loges lors de la séance de ce vendredi 13 novembre. La présence de l’attaquant argentin à l’entraînement de ce jour est confirmée par club de la capitale, via des photos sur son compte Twitter. Toutefois, le joueur transféré de l’Inter Milan n’a pas participé à la séance collective, en l’absence des internationaux. Thomas Tuchel peut néanmoins se réjouir du retour d’un joueur important de son groupe décimé. Touché lors d’un entraînement pendant la trêve internationale d’octobre dernier, Mauro Icardi avait été victime « d’une lésion du ligament latéral interne du genou droit ». Un mois plus tard, il est visiblement heureux de retrouver ses coéquipiers, en attendant de réintégrer le collectif. Concernant Marco Verratti, il avait été touché (lésion) à la cuisse droite, en octobre aussi.

Encore de nombreux blessés au PSG

En plus de Kylian Mbappé, Neymar, Juan Bernat, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Presnel Kimpembe, Moise Kean, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi se sont blessés le 7 novembre dernier lors du match contre le Stade Rennais (3-0). En reprise, Marco Verratti et Mauro Icardi sont bien partis pour rejouer dès le vendredi 20 novembre (21h), lors de la 11e journée de Ligue 1. Rappelons que les deux joueurs ont manqué sept matchs chacun, dont les deux perdus en Ligue des champions, respectivement contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (2-1). Le retour d'un peu de profondeur sur son banc devrait donner un peu d'air à Thomas Tuchel, qui en a bien besoin. Autre bonne nouvelle, Neymar a quitté la sélection brésilienne sans pouvoir jouer et est sur le chemin du retour au PSG, qui va pouvoir veiller de près sur sa star.













