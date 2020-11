PSG : Blessé au Paris SG, Neymar veut jouer avec le Brésil !

Publié le 07 novembre 2020 à 16:11

Bien que blessé, Neymar a été convoqué en sélection du Brésil au grand dam du PSG. La star brésilienne semble disposée à rejoindre la Seleçao pour affronter le Venezuela et l'Uruguay.

Le PSG défié par Neymar et le Brésil ?

Comme Kylian Mbappé avec l'équipe de France, Neymar a été convoqué avec sa sélection nationale. Les deux joueurs décisifs du PSG sont pourtant blessés et forfaits contre le RC Leipzig (1-2) en Ligue des champions cette semaine. L’international Tricolore et son coéquipier brésilien ne sont d'ailleurs pas disponibles pour affronter le Stade rennais en Ligue 1 dimanche. Toutefois, Didier Deschamps et Tite (sélectionneur du Brésil) espèrent récupérer chacun son joueur pour les matchs internationaux de la trêve qui débute dès dimanche 8 novembre.

Au Brésil, des médias, dont UOL, révèlent que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas que Neymar joue avec la sélection. Le club de la capitale voudrait qu’il se soigne afin d’être opérationnel pour le match retour décisif contre le RB Leipzig le 24 novembre au parc des Princes. Thomas Tuchel a évoqué la question en conférence de presse, vendredi. « On a confiance aux sélections pour qu'ils soignent bien nos joueurs et qu'ils fassent une bonne préparation individuelle. On a confiance aux staffs médicaux… », a-t-il glissé, impuissant.

Malgré la position du PSG, Neymar serait décidé à jouer avec le Brésil. D’après les informations en provenance de l’Amérique du Sud, le N°10 parisien « veut absolument jouer » en s’exposant ainsi à un risque de rechute. Touché aux adducteurs le 28 octobre face à Basaksehir, en Ligue des champions, il espère se rendre disponible pour affronter le Venezuela le samedi 14 novembre et l’Uruguay le mardi 17 novembre. Ces matchs comptent pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Tuchel souhaite un repos à la star brésilienne

Thomas Tuchel, lui, souhaite pourtant un repos pour Neymar pendant toute la trêve afin qu'il soit bien remis à la reprise. Surtout en prévision de la 4e journée de C1. « Je préfère toujours garder les joueurs qui sont blessés, c'est un bon moment pour récupérer », a-t-il déclaré face aux médias.













Par ALEXIS