OM Mercato : Leonardo Balerdi, une levée de l’option d’achat ?

Publié le 15 novembre 2020 à 09:15

Leonardo Balerdi, le défenseur central de l’ OM, devrait rester définitivement en France. Prêté avec option d’achat, le joueur argentin appelé en sélection de son pays est en passe de devenir la plus belle affaire de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Leonardo Balerdi, Marseille pourrait tout boucler

André Villas-Boas, coach de l’ OM, a insisté pour faire venir Leonardo Balerdi dans son équipe. Faute de moyens financiers, l’ Olympique de Marseille a négocié un prêt avec option d’achat du joueur argentin à 15 millions d’euros. La direction phocéenne est donc censée s’acquitter de ce montant si la pépite argentine confirme les bonnes intentions qu’on lui connait. Au bout de 4 matchs de Ligue 1 à son compteur, tous à tant que titulaire, et un but marqué, Leonardo Balerdi a montré qu’il avait le niveau pour évoluer dans une grande équipe. L’ancien joueur du Borussia Dortmund fait des émules et sa convocation en sélection de son pays le confirme.

L’Olympique de Marseille dans l’obligation d’anticiper

L’ OM ne va pas pouvoir tarder avant de se déterminer sur la levée de l’option d’achat ou pas de Leonardo Balerdi. De grands clubs surveillent sa situation dans le but de se positionner sur son transfert à la fin de la saison. Le Borussia Dortmund, sur la base de ses premières prestations à Marseille jugées de qualité, s’ouvre à l’idée de le réintégrer dans son effectif avec plus de responsabilités. Si la situation financière fragile de l’ OM venait à empêcher la levée de l’option d’achat de ce joueur vu dans son pays comme un grand joueur d’avenir à son poste, plusieurs formations ne devraient pas tarder à se positionner.

L’Olympique de Marseille pourrait déjà envisager de lever l’option d’achat de Leonardo Balerdi pour le revendre plus cher aux clubs qui commencent à surveiller de très près sa situation.













Par Gary SLM