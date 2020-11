OM Mercato : Le coup tordu d’un club de Premier League éventé

Publié le 15 novembre 2020 à 17:00

Meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison selon un classement de L’Équipe, Jordan Amavi arrive en fin de contrat en juin 2021. Alors que l’ OM a ouvert des négociations pour prolonger son latéral gauche, un club anglais aimerait changer son plan de carrière.

OM : négociations engagées pour la prolongation de Jordan Amavi

Impérial à son poste de latéral gauche, Jordan Amavi est l'un des joueurs clés du système Villas-Boas. Titulaire indiscutable, l’ancien Niçois contraint l’expérimenté Japonais Yuto Nagatomo à garder le banc des remplaçants. Pour les dirigeants de l’ OM, il n’est pas question de laisser filer le natif de Toulon, d’où l’ouverture des discussions pour sa prolongation. « Il y a eu des discussions, mais pour l'instant c'est entre mes agents et le club. Je ne me fais pas de soucis, on verra », révélait le joueur de 26 ans il y a quelques semaines. Mais les responsables de l’ OM devraient se méfier de l’intérêt de certains club pour Jordan Amavi.

Le Marseillais dans le viseur de Crystal Palace

Malgré l’ouverture de négociations entre l’ OM et Jordan Amavi pour une prolongation, Crystal Palace n’aurait pas hésité à cocher son nom en bonne position sur la liste de ses cibles au poste de latéral gauche. Selon le Daily Mail, le club anglais pourrait perdre le Néerlandais Patrick van Anholt (fin de contrat en juin 2021) et voudrait combler son départ avec une signature du défenseur olympien. De quoi inciter l’Olympique de Marseille à s’activer pour prolonger Jordan Amavi, au risque de le voir filer libre chez les Eagles en fin de saison. Même si Crystal Palace vise également l'Espagnol Marcos Alonso, barré par la concurrence de Ben Chiwell à Chelsea. Enfin, pour rappel, le latéral gauche de l’ OM a déjà évolué en Angleterre du côté d’Aston Villa (48 matchs dont 10 en Premier League entre 2015 et 2017) avant de se blesser au genou...













Par JOËL