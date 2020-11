Ex – OM Mercato : Énorme révélation de Gomis sur son avenir

Publié le 16 novembre 2020 à 08:30

Joueur d’Al Hilal depuis deux ans, Bafétimbi Gomis s’est confié sur son avenir avec la formation saoudienne. L’attaquant a également évoqué un retour dans l’Hexagone une fois sa pige saoudienne terminée.

Cette annonce de Bafétimbi Gomis sur son avenir

Du haut de ses 35 ans, Bafétimbi Gomis reste un redoutable buteur. L’ancien canonnier de l’Olympique de Marseille a terminé le dernier exercice avec 32 réalisations en 38 matchs. Arrivé en Arabie Saoudite en 2018, il n’est plus qu’à trois buts pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de son club. En attendant d’y parvenir, l’avant-centre s’est confié sur son avenir. S’il avoue qu’il n’est pas « en pré-retraite dans le Golfe », l’ancien lyonnais estime qu’il a encore « deux ou trois années à jouer ». « Ce qui est sûr, c’est que je continuerais à jouer tant que j’en aurais l’envie et les jambes », a-t-il confié dans un entretien à But.

Un retour en Ligue 1 après l’Arabie saoudite ?

Recruté il y a deux ans, Bafétimbi Gomis est encore sous contrat jusqu’en 2022. Le joueur formé à l’AS Saint-Étienne ne pense pas que Al Hilal sera le dernier club de sa carrière. « Je ne peux pas dire si Al Hilal sera mon dernier club […] Je ne me fixe pas de limites. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver », a indiqué l’ancien international tricolore (12 sélections/3 buts). Une fois qu’il aura raccroché, Gomis se voit intégrer l’organigramme d’un club de Ligue 1, de préférence l’un de ses anciens clubs. « Quand je raccrocherais les crampons, je verrais ce qui se propose à moi. Dans l’idée, ce sera plutôt dans l’organigramme d’un club. J’ai déjà reçu des offres de clubs où j’ai joué (ASSE, OL, OM, ndlr). Je verrais bien dans deux ou trois ans », a-t-il expliqué.













Par Ange A.