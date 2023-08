Lorsque le club d'Al-Hilal de la Saudi Pro League s'est lancé dans une quête audacieuse pour attirer Neymar, l'ancienne star du PSG, il savait qu'il devait frapper fort. Cependant, personne ne s'attendait à ce que la transaction soit aussi extravagante que celle qui s'est finalement conclue. Le Brésilien de 31 ans a non seulement signé un contrat de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros par saison, mais il a également obtenu un certain nombre de clauses et de privilèges inhabituels. Au cœur de cette saga se trouve un Boeing modifié, conçu pour refléter le faste et le prestige qui accompagnent Neymar où qu'il aille.

Un contrat étoilé pour Neymar

Le montant du contrat de Neymar avec Al-Hilal a laissé le monde du football en émoi. Avec un salaire de 100 millions d'euros par saison, soit environ 147 millions de dollars, le joueur brésilien fait partie de l'élite des footballeurs les mieux rémunérés de tous les temps. Mais ce n'est pas tout. Certaines des clauses du contrat de Neymar ont suscité l'étonnement, voire l'indignation, de nombreux observateurs.

L'une de ces clauses permet à Neymar Jr de cohabiter avec sa petite amie Bruna Biancardi, même s'ils ne sont pas mariés. Une exception à la loi saoudienne qui ne s'applique pas uniquement à Neymar, mais également à d'autres stars du football, dont Ronaldo. Cet arrangement autorise les stars du foot à vivre ensemble dans une somptueuse demeure comprenant pas moins de 25 chambres, une piscine luxueuse et une équipe de cinq à huit employés à temps plein pour s'occuper de l'entretien. En outre, Neymar touchera une coquette prime de 500 000 euros chaque fois qu'il fera la promotion de la destination Arabie Saoudite.

Un Boeing VIP et une entrée en scène majestueuse

Mais la cerise sur le gâteau de cette transaction extravagante est sans aucun doute l'arrivée de Neymar en Arabie Saoudite. Bien qu'il possède déjà deux petits avions et un hélicoptère, l’ancienne star du PSG a également exigé d'avoir un jet privé à sa disposition en permanence. Cependant, pour son voyage inaugural dans le pays de l'or noir, il a bénéficié d'un traitement royal.

Le milliardaire saoudien Al Waleed bin Talal Al Saud a personnellement envoyé un Boeing 747-400 pour accueillir Neymar à l'aéroport de Paris-Le Bourget. Estimé à 220 millions de dollars américains, cet avion a subi une transformation époustouflante pour ressembler davantage à un manoir de luxe qu'à un avion de ligne. Les 400 sièges ont été retirés pour faire place à une salle à manger pouvant accueillir 14 convives, une chambre à coucher somptueuse, un bureau, une aire d'exercice, des lounges spacieux et même un trône en or.

Cette arrivée grandiose a sans aucun doute créé un énorme buzz dans le monde du sport, et Neymar a été présenté à ses nouveaux fans au stade international du Roi-Fahd lors d'un événement qui restera gravé dans les mémoires comme l'une des entrées en scène les plus majestueuses de l'histoire du football.

En somme, l'arrivée de Neymar en Arabie Saoudite a été marquée par le faste, le luxe et l'extravagance, illustrant à quel point le monde du football est devenu un terrain où les frontières du possible sont sans cesse repoussées. Alors que Neymar s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière dans ce pays du Golfe, le monde entier attend avec impatience de voir quelles surprises et quels exploits il nous réserve dans cette nouvelle aventure saoudienne.