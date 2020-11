Stade Rennais Mercato : Un attaquant de renom en approche

Publié le 16 novembre 2020 à 09:15

Le Stade Rennais a encore près de huit mois pour tirer le maximum de la vente d'Eduardo Camavinga au prochain mercato hivernal. Le Real Madrid, qui hésite entre le joueur du SRFC et un autre Français, Paul Pogba, étudie divers scénarios, dont la session de l'un de ses attaquants aux Rouge et Noir en échange du jeune international.

Le Real Madrid veut convaincre le Stade Rennais

Toute l'Europe s'arrache Eduardo Camavinga. Mais le Stade Rennais ne lâchera pas son prodige au premier venu. Le Real Madrid, Manchester United... Les grands clubs européens étudient en ce moment les meilleures stratégies pour s'offrir le joueur. Un jeu de chaises musicales avait notamment été évoqué entre les trois clubs, voire les quatre, puisque qu'Ervin Haaland, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, est lui aussi régulièrement associé au futur mouvement de Camavinga. En effet, un premier scénario verrait Paul Pogba quitter l'Angleterre pour le Real Madrid. Les Red Devils feraient ainsi de la place dans leur effectif et leurs finances pour accueillir les deux pépites du moment. Mais, pas convaincu à 100% par Pogba, le Real Madrid reste à l'affut du joueur du Stade Rennais et aurait déjà une intéressante proposition à envoyer aux dirigeants rennais.

Un échange Eduardo Camavinga - Mariano Diaz ?

Ainsi, le presse espagnole révèle les options qui s'offrent au club de Florentino Pérez. Selon Estudio Estadio, le Real Madrid serait prêt à sortir les gros sous après un mercato 2020 discret et économe. Pour s'offrir Ervin Haaland, Florentino Pérez proposerait 75 millions d'euros au Borussia Dortmund, ainsi que Luka Jovic en prêt pour deux saisons. Pour Eduardo Camavinga, ce sont 50 millions d'euros que le Stade Rennais recevrait, de même que l'attaquant Mariano Diaz. Le buteur de 27 ans ne serait pas contre l'idée d'un retour en Ligue 1 et le directeur sportif rennais a l'avantage de connaître le joueur. Florian Maurice a effectivement croisé la route de Mariano Diaz lors de sa venue à l'OL et connait bien le joueur, arrivé en 2017. Sous les couleurs lyonnaises, Diaz avait inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1. Une belle opportunité pour le Stade Rennais.













Par Matthieu