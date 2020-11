Stade Rennais Mercato : Une énorme opération en préparation

Publié le 12 novembre 2020 à 16:10

Le mercato 2021 risque d'être agité du côté du Stade Rennais, car la direction et le président Nicolas Holveck vont voir déferler les clubs pour engager Eduardo Camavinga lors de la fenêtre des transferts estivale. Le Rouge et Noir pourraient se retrouver au milieu d'un gigantesque jeu de chaises musicales au coeur du football européen.

Le Stade Rennais au centre de l'échiquier européen

Le Stade Rennais se fait un nom en Europe cette saison. L'équipe entraînée par Julien Stéphan connait sa toute première participation à la Ligue des champions et le Vieux Continent a les yeux rivés sur le jeune prodige breton, Eduardo Camavinga. À tout juste 18 ans, le milieu de terrain attire toutes les convoitises. Le Real Madrid en a d'ailleurs fait sa priorité et les rumeurs annoncent qu'un accord aurait même été trouvé entre le club madrilène et le joueur. Pour les finances du Stade Rennais, le bénéfice sera énorme : Camavinga a récemment été évalué à 61,5 millions d'euros et il pourrait prendre de la valeur dans les mois qui restent avant le mercato. Mais le club de Florentino Pérez n'est pas le seul sur les rangs. Le PSG s'intéresse au jeune international, mais c'est Manchester United qui est récemment entré dans la course à la signature du Français.

Eduardo Camavinga au coeur d'un jeu de chaises musicales

Les Red Devils ont fait, selon le quotidien sportif espagnol AS, du milieu de terrain du Stade Rennaisleur priorité. Manchester United veut retrouver rapidement les devants de la scène européenne et pour ses dirigeants, cela passe par le recrutement de jeunes joueurs au fort potentiel au prochain mercato d'été. Ainsi, le club anglais aurait mis en haut de sa liste de courses, outre Eduardo Camavinga, l'étincelant attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Ervin Haaland. Le Stade Rennais et Camavinga pourraient alors se retrouver au centre d'un jeu de chaises musicales dans les plus grands clubs d'Europe. Car les futures recrues mancuniennes sont conditionnées au départ de Paul Pogba.

En difficulté en Angleterre, Pogba est attiré par les sirènes du Real Madrid. Le géant espagnol pourrait alors faire une croix sur le Rennais au bénéfice du Mancunien, dont le départ permettrait l'arrivée de Camavinga outre-Manche. De plus, Mino Railo, l'agent d'Ervin Haaland, n'est pas contre le départ de son poulain à Manchester United, mais à une condition : qu'un autre de ses joueurs, actuellement chez les Red Devils, puisse trouver une porte de sortie facilement. Et il s'agit de... Paul Pogba. Le schéma serait alors tout vu : Manchester United laisse filer Pogba au Real Madrid, permettant l'arrivée d'Haaland avec l'aval de Raiola et libérant une place au milieu pour Camavinga, abandonné par les Merengue. Le Stade Rennais n'a plus qu'à attendre le chèque !













