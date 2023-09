Ancien attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz a révélé que Pablo Longoria a tenté de le recruter cet été. Le président de l’OM a répondu sur ce dossier.

Mercato OM : Mariano Diaz aurait pu signer à Marseille cet été

À la fin du contrat d’Alexis Sanchez et le refus de l’international chilien de parapher un nouveau bail, l’Olympique de Marseille, en quête d’un grand nom pour renforcer son secteur offensif, a convaincu Pierre-Emerick Aubameyang de s’engager pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Mais avant de recruter l’ancien attaquant d’Arsenal, les dirigeants marseillais ont tenté de trouver un accord avec un joueur du Real Madrid. En effet, profitant d’une interview accordée à Diario de Sevilla, Mariano Diaz a révélé que Pablo Longoria a approché ses représentants pour négocier un transfert. Mais le Dominicain de 30 ans a préféré poursuivre son aventure en Liga, précisément du côté de Séville.

« Cet été, beaucoup de clubs me voulaient dont Séville et l'OM, mais j'ai préféré Séville et faire un gros sacrifice financier, car j'ai toujours voulu jouer pour ce grand club. Qu'est ce qui m'attire à Séville ? Ses supporters, la façon dont ils pressent le stade. Il y a également le jeu sévillan qui me plait. Je suis super heureux d'être ici », a déclaré Mariano Diaz. Un intérêt que la direction marseillaise ne reconnait toutefois pas.

Pablo Longoria dément avoir essayé d’attirer Mariano Diaz

Pas dans les plans du Real Madrid, qui n’a pas voulu prolonger son contrat, Mariano Diaz a rejoint librement les rangs du FC Séville cet été. À la recherche d’un nouveau point de chute, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais a évoqué un intérêt de l’Olympique de Marseille avant de dire « oui » au clan andalou. Mais ses propos ont énormément étonné du côté de la Canebière. Auprès de RMC Sport, un proche du président olympien Pablo Longoria a démenti les affirmations de l’ancien protégé de Carlo Ancelotti. Selon ce dernier, l’OM n'a jamais tenté de recruté le natif de Premià de Mar cet été, malgré son statut de joueur libre.