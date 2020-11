Stade Rennais Mercato : Un jeune Néerlandais dans le viseur

Publié le 16 novembre 2020 à 12:45

Particulièrement actif lors du mercato estival, le Stade Rennais reste à l'affut de bonnes affaires et prépare déjà les saisons à venir. Si le cas Eduardo Camavinga attirera tous les regards lors de la fenêtre des transferts l'été prochain, les dirigeants rennais se penchent sur certaines options dans le but d'améliorer des postes où le manque se fait ressentir.

Le Stade Rennais et le LOSC sur le même joueur

Le mercato estival du Stade Rennais sera forcément animé par la décision d'Eduardo Camavinga. Les dirigeants bretons auront en effet bien du mal à conserver leur jeune prodige une saison de plus. L'intérêt des grands clubs européens se fait de plus en plus fort et le SRFC, avec son nouveau statut d'équipe à l'envergure européenne, n'est plus qu'un simple faire valoir sur le marché des transferts. Les Bretons vont être amenés à négocier avec Manchester United et le Real Madrid, avec la ferme volonté d'obtenir un gros chèque pour leur international, dont la valeur est estimé à 61,5 millions d'euros par le CIES, l'observatoire du football. En échange, le Stade Rennais pourrait obtenir des Madrilènes l'ancien attaquant de l'OL, Mariano Diaz. Mais le SRFC ne se focalise pas uniquement sur ce futur transfert et étudie plusieurs pistes dans l'optique de se renforcer pour la saison 2020-2021.

Anthony Musaba, nouvel achat-vente de l'AS Monaco

Le Stade Rennais se penche désormais sur un jeune ailier de 19 ans, en la personne d'Anthony Musaba. Selon le journal néerlandais Algemeen Dagblad, le jeune joueur appartenant à l'AS Monaco est pisté par le SRFC et le LOSC. Le jeune Néerlandais joue actuellement pour le Cercle Bruges, club affilié à l'AS Monaco. Le club du Rocher s'est offert l'ailier au mercato estival contre 2,5 millions d'euros, en provenance du NEC Nimègue, et l'a directement prêté en Belgique, le gardant sous son giron. Un cas parmi d'autres d'achat et de revente par les dirigeants monégasques, selon un modèle financier en place depuis plusieurs saisons maintenant. Anthony Musaba pourrait ne jamais évoluer avec l'ASM et filer directement dans un autre club français à l'issue de son prêt à Bruges. Musaba a joué huit matches avec le Cercle cette saison, inscrivant deux buts et réalisant une passe décisive.













Par Matthieu