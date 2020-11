Angers SCO : Bonnes et mauvaises nouvelles pour les Angevins

Publié le 16 novembre 2020 à 15:30

Angers SCO retrouve des forces pendant la trêve. Les joueurs de Stéphane Moulin, 10es de Ligue 1, profitent du break international pour soigner quelques blessures et parfaire quelques gammes, avant la réception de l'OL, dimanche à 17h, pour le compte de la 11e journée de championnat.

Des dégâts après le match contre Niort

Durant la trêve internationale, Angers SCO s'est frotté à Niort, équipe de Ligue 2, à l'occasion d'un match amical. La rencontre a été riche en buts et s'est conclue sur un score de parité (3-3), avec des réalisations de Diony, Alioui et Cho. Mais la séance d'entraînement de ce lundi a révélé que la rencontre contre les Chamois avait laissé des traces. Abdoulaye Bamba était effectivement absent, victime d'une béquille au quadriceps. Farid El Melali n'a lui non plus pas pu participer à l'entraînement. Le joueur est touché aux ischio-jambiers. Le Croate Mateo Pavlovic souffre de son côté de la cheville et passe des examens ce lundi pour voir plus clair sur la gravité de sa blessure. Enfin, Ibrahim Amadou était lui aussi absent à l'entraînement. Le joueur prêté par le Séville FC est malade, selon Ouest-France.

Sofiane Boufal de retour avec Angers SCO

La bonne nouvelle concerne Sofiane Boufal. Absent à Nîmes, à l'occasion de la large victoire angevine (5-1), juste avant la trêve internationale, le milieu offensif, qui souffrait du genou, a fait son retour à l'entraînement. Le Franco-Marocain devrait pouvoir tenir sa place contre l'OL, dimanche. Enfin, Enzo Ebosse, victime d'une rupture des ligaments croisés et opéré il y a quelques jours, a fait son retour à Angers SCO. Il devrait quitter le club quelque temps pour Clairefontaine, où il débutera sa rééducation. Quant aux internationaux angevins, Sada Thioub, Stéphane Bahoken et Lassana Coulibaly, leurs retours devraient s'étaler cette semaine, de mardi à vendredi.













Par Matthieu