Angers SCO : Après ses propos, Abdel Bouhazama vers la sortie

Publié par Timothy le 07 mars 2023 à 11:08

Lors de la causerie avant Montpellier-Angers, Abdel Bouhazama a tenu des propos déplacés au sujet du geste d'Ilyes Chetti, accusé d'attouchements sexuels.

Rien ne va plus à Angers SCO. Lanterne rouge de Ligue 1, les hommes d'Abdel Bouhazama n'y arrivent plus et accusent 0 victoire en championnat depuis le 18 septembre dernier, contre l'OGC Nice. Mais ce constat alarmant ne s'arrête pas là, puisque le club se retrouve aussi plongé dans une affaire judiciaire.

Comme révélé par Ouest-France la semaine dernière, l'international algérien Ilyes Chetti et arrière gauche d'Angers SCO, est poursuivi pour des faits d'agression sexuelle sur une femme dans une boîte de nuit angevine durant la trêve de la Coupe du monde. Lors de la causerie avant Montpellier-Angers, dimanche, Abdel Bouhazama a tenu à justifier la titularisation de Chetti face à ses joueurs, en employant un discours inapproprié et plus que déplacé. « Il a dit : ''C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles''. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil », révèle un joueur d'Angers SCO dans les colonnes de L'Équipe.

Angers SCO : Abdel Bouhazama sur la sellette après son discours bancal

Plusieurs témoins ont confirmé ce discours bancal tenu par Abdel Bouhazama face à ses joueurs. Contacté, la direction du SCO a d'abord pris la défense de son entraîneur en réfutant ces propos. Mais finalement l'entraîneur lui-même a reconnu avoir prononcé ce discours en se justifiant.

« Oui, oui... Mais quand vous le ressortez du contexte... Je dis bien aussi que ce qui a été fait par le joueur n'est pas bien. Mais je dis aussi qu'on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n'a pas fait d'erreur comme Ilyes ? Voilà. Je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j'ai deux filles. Comme mon joueur allait jouer, c'était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu'on dédramatise, entre guillemets. »

Depuis, les réactions s'enchaînent et la place d'Abdel Bouhazama au sein du club angevin est remise en question. L’adjoint aux Sports de la Ville d’Angers, Charles Diers, n'a pas manqué d'exprimé son mécontentement à l'égard de l'attitude du coach du SCO. Pour l'heure, le poste d'Abdel Bouhazama est menacé et l’hypothèse d’une démission commence à prendre de l'ampleur, notamment auprès des supporters.