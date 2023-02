Angers SCO : À peine de retour, Ghoulam pense déjà à son avenir

Publié par Jules le 22 février 2023 à 17:30

Arrivé à Angers SCO cet hiver, Faouzi Ghoulam veut se relancer avec les Scoïstes en Ligue 1 dans les prochains mois, mais pense déjà à son avenir.

Peu actif cet hiver, Angers SCO n'a validé que deux arrivées. Tandis qu'Ibrahima Niane a débarqué en prêt en provenance du FC Metz, Faouzi Ghoulam arrive, quant à lui, libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Naples. Une recrue d'expérience pour le SCO, qui en aura bien besoin pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1. Pour le moment, c'est mal parti pour le club angevin, lanterne rouge de Ligue 1, et qui accuse l'arbitrage français de les défavoriser cette saison.

Le club compte donc sur l'expérience de Faouzi Ghoulam pour tenter de remotiver ses nouveaux coéquipiers à Angers SCO. En effet, l'ancien stéphanois débarque pour une mission sauvetage, et aura à cœur de briller avec les Scoïstes qui lui donnent une chance de retrouver la Ligue 1, 9 ans après son départ de l'ASSE pour rejoindre Naples. Néanmoins, l'international algérien (37 sélections) n'oublie pas certains autres objectifs pour son avenir.

Angers SCO : Un avenir en sélection pour Faouzi Ghoulam

Avant d'atterrir à Angers SCO, Faouzi Ghoulam a connu six mois de chômage, depuis la fin de son contrat avec Naples. Une période difficile pour le joueur, qui veut rebondir avec les Scoïstes. Néanmoins, l'international algérien n'oublie pas pour autant la sélection, même si cela fait plus de 4 ans et demi qu'il n'a plus revêtu la tunique des Fennecs et qu'il ne s'agit pas de la priorité du joueur de 32 ans, qui vient de rejoindre le SCO.

Interrogé à ce propos par beIN Sports, Faouzi Ghoulam ne veut pas se mouiller, et préfère, pour le moment, se concentrer sur son retour en Ligue 1 avec Angers SCO. "Aujourd’hui, je viens de revenir. Je viens de reprendre le football. Je commence à peine à refouler les terrains. Il faut que je prenne un peu plus de rythme chaque match. L’objectif, c’est Angers, reprendre du plaisir. Après, on va voir ce qui va se passer."