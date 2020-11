ASSE : Denis Bouanga va de mésaventure en mésaventure

Publié le 16 novembre 2020 à 16:45

La trêve internationale n'aura pas été de tout repos pour Denis Bouanga. Le joueur de l'ASSE est en Afrique avec sa sélection du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, mais le périple du joueur de 26 ans a été bien compliqué, à l'occasion d'une double confrontation avec la Gambie.

ASSE : Denis Bouanga va détester l'avion...

Denis Bouanga et l'ASSE ont repris du poil de la bête juste avant la trêve internationale. Certes, ils n'ont pas gagné sur la pelouse de l'OL (1-2) lors du derby, mais les hommes de Claude Puel ont effectué une bien meilleure prestation que lors de leurs cinq précédentes défaites et aurait pu arracher le nul dans les dernières minutes si Bouanga n'avait pas manqué son penalty. Mais l'ailier stéphanois n'a pas eu beaucoup le temps de cogiter. Convoqué avec le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, il devait affronter, avec les Panthères, la Gambie dans une double confrontation. Mais dès le départ, tout s'est avéré plus compliqué que prévu.

Mardi, Denis Bouanga devait donc rejoindre sa sélection nationale à Libreville, au Gabon. Mais le joueur de l'ASSE a manqué son vol pour le pays et a dû affréter un jet privé pour rejoindre la capitale gabonaise. Une initiative saluée par la fédération locale de football : "Personne ne veut regretter de n'avoir pas participé à ce Gabon - Gambie. L'attaquant de Saint-Etienne, Denis Bouanga, n'a pas pu emprunter son vol Air France. Devant cette situation pas du tout aisée pour le sélectionneur Patrice Neveu, il a tenu à regagner le groupe en louant un avion qui doit atterrir à Franceville, via Libreville. Une autre leçon de patriotisme pour celui qui a toujours prouvé son amour pour l'équipe nationale depuis 2017."

...Et les aéroports !

Le calvaire aurait pu s'arrêter là, avec une belle conclusion. Les Gabonais ont en effet remporté la première de leurs deux confrontations sur le score de 2-1, avec notamment une réalisation du joueur de l'ASSE. Dimanche soir, les joueurs de Patrice Neveu devaient donc se rendre à Banjul, en Gambie, pour le second match contre les Scorpions. Mais les Gabonais ont connu une nouvelle déconvenue arrivés sur le sol gambien. Ils ont en effet été bloqué toute la nuit à l'aéroport, les autorités locales prétextant des problèmes administratifs ainsi que de tests Covid-19. Ce qui a fait enrager Denis Bouanga.

Après des heures passés dans la structure, Denis Bouanga s'est exprimé sur Instagram. "Impensable, inimaginable, d'avoir autant de cruauté comme cela, a lâché le joueur de l'ASSE. Nous faire attendre cinq heures pour une histoire de test Covid que l'on a déjà fait 48 heures auparavant, dans un aéroport sans clim, sans banc... Tout ça la veille d'une rencontre..." Denis Bouanga a conclu son message avec une petite menace : "Le mal revient toujours un jour ou l'autre à celui qui l'a fait. À bon entendeur !" Le match contre la Gambie promet d'être chaud ! Du côté de l'ASSE, en revanche, on doit se demander dans quel état de fatigue on va retrouver l'un des joueurs clés de Claude Puel.













Par Matthieu