Pour pallier l'absence de Jérémie Boga, qui va disputer la CAN 2023, l'OGC Nice piste un ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne.

Mercato OGC Nice : Jérémie Boga absent en janvier et février

La première partie de saison quasiment terminée, vient le temps du mercato hivernal. Deuxième de Ligue 1 après 17 journées, l'OGC Nice peut être satisfait de son effectif. Le club azuréen compte même 2 points d'avance sur la troisième place, occupée par son rival monégasque. Seulement, la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, et certains joueurs du Gym sont appelés à la disputer.

Parmi eux, un certain Jérémie Boga. Arrivé cet été, l'ailier ivoirien est un atout précieux pour l'OGC Nice. Il a largement contribué au bon début de saison du club, restant même sur 11 titularisations consécutives. Sous la houlette de Francesco Farioli, l'ancien joueur de Sassuolo compte 3 buts et 2 passes décisives à son actif. Son absence sera donc préjudiciable pour la suite de la saison, et un renfort semble nécessaire pour la direction de l'OGCN.

L'OGC Nice intéressé par le profil de Denis Bouanga

D'après L'Équipe, le club se penche sur Denis Bouanga pour le remplacer durant la CAN (13 janvier-11 février 2024). Un nom bien connu de la Ligue 1, lui qui a porté les couleurs de plusieurs équipes de l'élite (AS Saint-Étienne, Nîmes Olympique, FC Lorient) par le passé. Mais l'attaquant gabonais s'est particulièrement distingué cette saison. C'est du côté de la MLS, et plus précisément du Los Angeles FC, qu'on le retrouve en pleine forme.

C'est simple, Denis Bouanga a signé le plus bel exercice de sa carrière en terme de statistiques. L'ailier de 29 ans a terminé meilleur buteur de MLS en 2023, avec 25 réalisations en 36 matchs (+ 6 passes décisives). De quoi forcément attirer l'oeil de nombreux clubs, dont l'OGC Nice. Pour le moment, les noms des concurrents du Gym n'ont pas été révélés. Mais nul doute que le club azuréen ne sera pas seul sur la piste de l'ancien Stéphanois. Celui-ci est en tout cas estimé à 10 millions d'euros par le site Transfermarkt. Un prêt pourrait être davantage envisagé.