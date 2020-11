ASSE : Charles Abi veut s'inspirer des buteurs de Bundesliga

Publié le 16 novembre 2020 à 19:55

En quête de son premier but avec l'ASSE en Ligue 1, Charles Abi reste optimiste. Il croit pouvoir s'inspirer de deux grands buteurs évoluant en Bundesliga (en Allemagne) pour être décisif à l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Charles Abi, « j'ai une carte à jouer cette année »

Charles Abi a certes la confiance de Claude Puel à l’ASSE, mais il n’est pas en réussite. Pour preuve, il n’a pas encore marqué le moindre but cette saison. Malgré cela, le jeune attaquant garde espoir. Il compte s’inspirer de l’efficacité de Robert Lewandowski (32 ans)pour réussir à l’AS Saint-Étienne puis dans sa carrière. « J'ai envie de marquer beaucoup de buts, d'être performant pour l'équipe », a déclaré l’avant-centre de 21 ans dans une interview sur le site internet Evect. Le joueur issu du centre de formation veut saisir sa chance cette saison, surtout que Claude Puel lui accorde une place de titulaire. « Je me dis que j'ai une carte à jouer cette année et il va falloir que je la joue. Je veux montrer qu'on peut compter sur moi », a promis Charles Abi.

Charles Abi motivé par Lewandowski et Haaland

En attendant son premier but avec l’ASSE cette saison, il estime que la priorité c’est le collectif. « Mon objectif prioritaire, c'est de jouer avec mes qualités pour aider l'équipe. Le but ? je pense qu'il viendra au bout d'un moment et ce n'est pas un souci… Ma première préoccupation c'est d'aider l'équipe d'abord », a expliqué le N°29 des Verts. Pour se donner les moyens de s’imposer à l’AS Saint-Étienne et de faire une grande carrière, Charles Abi « regarde beaucoup un attaquant comme Robert Lewandowski ». En plus du buteur du Bayern Munich, il s’inspire du jeune Erling Haaland (20 ans) du Borussia Dortmund. « Haaland par exemple, je vois ce qu'il est capable d'accomplir, sachant qu'il est très physique et qu'il a des qualités dans lesquelles je peux me retrouver aussi », a confié l’avant centre Franco-Togolais. Charles Abi a disputé 29 matchs avec l'ASSE, dont 22 en Ligue 1, pour un seul but marqué en coupe de France contre le Paris FC.













Par ALEXIS