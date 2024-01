L’OGC Nice est décidé à accéder dans son recrutement. Les responsables niçois ont entamé des discussions pour faire venir un attaquant norvégien.

Mercato OGC Nice : Les négociations ont débuté pour Kristoffer Velde

L’OGC Nice a réalisé une première partie de saison très prometteuse. Sous la direction de Francesco Farioli, les Aiglons occupent actuellement la deuxième place de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain, et comptent profiter de la fenêtre de transferts pour consolider leur effectif. La direction du club azuréen est déjà à l’œuvre pour faire venir de nouvelles recrues durant ce mercato hivernal.

La priorité actuelle semble être la quête d'un défenseur central. Mais le directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi, n'oublie pas non plus de renforcer le secteur offensif. Et ces dernières heures, il a entamé des manœuvres concrètes pour s’offrir les services de Kristoffer Velde, ailier gauche de 24 ans évoluant au Lech Poznan en Pologne.

Foot Mercato assure en effet que l’OGC Nice, malgré ses contraintes financières, est déjà en pourparlers avec le club polonais pour conclure un accord rapidement. Les dirigeants niçois ont formulé une offre de prêt avec option d'achat obligatoire pour Kristoffer Velde, une proposition qui a captivé l'attaquant norvégien et son entourage.

Kristoffer Velde enclin à rejoindre l’OGC Nice cet hiver

L’idée de rejoindre l'OGC Nice pour la seconde partie de saison séduit Kristoffer Velde et ses représentants, qui travaillent en coulisses pour finaliser son transfert vers la Ligue 1. Le compatriote d'Erling Haaland, qui a récemment été appelé en équipe nationale de Norvège, réalise une saison remarquable avec Lech Poznan. Il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 19 rencontres de championnat. Ces performances ont rapidement attiré l’attention des dirigeants de l’OGC Nice qui espèrent conclure sa signature dans les jours à venir.