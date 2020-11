OM : Mourinho et Villas-Boas d'accord sur un point important

Publié le 17 novembre 2020 à 13:15

La trêve internationale n’est pas du goût de José Mourinho, technicien portugais de Tottenham. Ce dernier a reçu l’approbation de son homologue de l’ OM, André Villas-Boas.

José Mourinho formule plusieurs griefs contre la trêve internationale

La trêve internationale est une arme à double tranchant. Si elle permet aux joueurs non sélectionnés de souffler un peu, elle ne laisse en revanche aucun temps de se reposer aux internationaux qui doivent disputer des matchs amicaux ou des rencontres de compétitions (Ligue des Nations, phases éliminatoires de la Coupe du Monde zone Amérique du Sud, phases éliminatoires de la CAN…). Une programmation infernale qui met clairement en danger l’intégrité physique des joueurs. De plus, la trêve internationale vide de nombreuses formations de leurs meilleurs joueurs. Enfin, il y a le risque de contracter le coronavirus pendant les rassemblements en sélections. Pour toutes ces raisons, José Mourinho avait prévenu, il y a quelques semaines, qu’il s’attendait à de « mauvaises nouvelles » en provenance de ces rassemblements en sélections.

Ce lundi, l’entraîneur de Tottenham s’est retrouvé dans une salle d’entraînement où seuls 6 de ses joueurs étaient présents, les autres ayant été convoqués en sélections. De quoi décupler l’agacement du technicien des Spurs. « Incroyable semaine de football. De superbes émotions avec les matchs des équipes nationales, de superbes matchs amicaux et complètement sûrs. Résultats des tests Covid après les matchs joués, des intrus sur le terrain pendant des sessions collectives d'entraînement et bien plus. Après une autre séance d'entraînement avec seulement six joueurs, il est maintenant temps de prendre soin de moi », a posté l’ancien tacticien de Chelsea sur les réseaux sociaux.

L’ex-stratège madrilène dénonçait plusieurs choses. Pour le coronavirus, il s’agaçait du test positif de son défenseur irlandais, Matt Doherty, indisponible pour les deux prochaines rencontres de Tottenham face à Manchester City et à Chelsea. Concernant « les intrus », le Daily Mail indique que José Mourinho pointait du doigt la présence d'Albert Stuivenberg sur le banc du pays de Galles, où évoluent trois Spurs. Albert Stuivenberg, également membre du staff d’Arsenal, va occuper le banc du pays de Galles pour le match contre la Finlande et remplace momentanément Ryan Giggs, embarqué dans une affaire de violences conjugales. Or, Arsenal est un concurrent direct de Tottenham en Premier League…

OM : André Villas-Boas soutient José Mourinho

André Villas-Boas, également agacé par l’absence de plusieurs de ses joueurs à l’ OM, s’est dépêché de répondre au message de son homologue. L’entraîneur de l’ OM a en effet ajouté plusieurs émojis amusants à sa réponse pour valider le message de son compatriote des Spurs. Plusieurs joueurs de l’ OM sont actuellement présents avec leurs sélections respectives : Steve Mandanda (France), Leonardo Balerdi (Argentine), Boubacar Kamara (France Espoirs), Hiroki Sakai (Japon) et Duje Caleta-Car (Croatie). Une saignée qui complique les entraînements de l’ OM…













Par JOËL