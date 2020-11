Stade Rennais Mercato : Florian Maurice peut avoir des regrets

Publié le 17 novembre 2020 à 18:15

Florian Maurice a quitté l’OL pour rejoindre le Stade Rennais cet été. Si le nouveau directeur sportif des Bretons a déjà fait de bons recrutements, il a en revanche échoué sur un coup qu’il pourrait regretter aujourd’hui.

Stade Rennais : Florian Maurice n'a pas chômé

Initialement en poste à l’OL, Florian Maurice a quitté les Gones pour ne pas avoir été nommé directeur sportif en lieu et place de Juninho. Il a donc rallié le Stade Rennais FC qui lui a proposé ce poste. À ce poste, l’ancien Lyonnais n’a pas perdu de temps pour réaliser de jolis coups. Il compte déjà à son actif des joueurs comme Martin Terrier (ex-OL), Nayef Aguerd (ex-Dijon FCO), Serhou Guirassy (ex-Amiens SC), Jérémy Doku (ex-Anderlecht). Autant de recrues estivales qui font désormais les beaux jours des Rouge et Noir. Pour le nouveau directeur sportif rennais, le bilan est donc apparemment satisfaisant.

Un gros échec du responsable breton dévoilé

Mais tout n’a pas été parfait pour Florian Maurice durant le mercato estival. Le Stade Rennais n’est pas parvenu à signer Axel Disasi, que le Stade de Reims a finalement cédé à l’AS Monaco. Les Bretons ont également échoué sur Mohammed Salisu, parti de Valladolid à Southampton. Mais le plus gros échec du nouveau patron du recrutement du Stade Rennais FC, c’est Jérémie Boga, joueur de l’US Sassuolo. En quête d’un renfort offensif, le club rennais avait jeté son dévolu sur le milieu offensif de l’écurie de Serie A. Mais malgré ses efforts, Florian Maurice n’est pas parvenu à convaincre les responsables de la formation italienne de baisser le prix du joueur de 23 ans (25 millions d’euros). Les Rennais ont donc abandonné la piste de Jérémie Boga qui est, selon Roberto De Zerbi, le meilleur dribbleur à un contre un derrière Lionel Messi. « Il est arrivé sans savoir se rapporter à ses coéquipiers et au but adverse. Mais dans sa capacité à éliminer son adversaire dans le un contre un, je le mets derrière Messi et après je dois réfléchir. Aujourd'hui, il joue pour l'équipe », s’est en effet enflammé l’entraîneur de l’US Sassuolo dans une interview accordée à la La Repubblica ce mardi.













Par JOËL