RC Lens :  Jonathan Clauss affiche des ambitions très élevées

Publié le 18 novembre 2020 à 15:05

Recrue estivale du RC Lens, Jonathan Clauss fait un bon début de saison avec le club promu. Et cela lui permet de rêver en grand pour sa nouvelle équipe.

RC Lens : Clauss rêve « de grandes choses »

Jonathan Clauss a rejoint le RC Lens librement l’été dernier, après avoir contribué à la montée d'Arminia Bielefeld en Bundesliga à l’issue de la saison 2019-2020. En d’autres termes, il a quitté une équipe promue dans l’élite allemande au profit d'une formation qui a retrouvé la Ligue 1. Débarqué avec son état d’esprit de gagneur, le polyvalent défenseur a apporté une solidité à l’équipe de Franck Haise. Le Racing Club a réussi son retour en Ligue 1 au vu de ses premiers résultats : 4 victoires, un match nul et 2 défaites. Malgré leurs deux matchs en moins, les Lensois n'ont que 4 points de moins que le Stade Rennais qui est 3e.

Interrogé par le journal allemand Kicker sur la saison du RC Lens, Jonathan Clauss n’a pas caché son ambition avec les Sang et Or. « Si nous parvenons à maintenir cette identité de travail, de jeu et de comportement tout au long de la saison, nous pouvons être sûrs de réaliser de grandes choses », a-t-il assuré. Le joueur de 28 ans a promis ensuite de donner le meilleur de lui, afin de permettre au club Artois d’atteindre ses objectifs. « Je donnerais tout ce que je peux pour le RCL, pour ma famille et les supporters », a-t-il juré.

Jonathan Clauss déjà décisif avec le RCL

Jonathan Clauss a pris part à 6 des 7 matchs disputés par l'équipe de Franck Haise ce début de saison. Il a cumulé 464 minutes de jeu, pour un but marqué. Ayant signé un bail de 3 ans, la recrue du RC Lens est sous contrat jusqu’en juin 2024. Selon Transfermarkt, sa valeur est d'un million et demi d'euros sur le marché des transferts. Jonathan Clauss et les Sang et Or affrontent le Dijon FCO, dimanche (15h), lors de la 11e journée de Ligue 1.













Par ALEXIS