RC Lens : Franck Haise prêt à changer de système de jeu

Publié le 12 novembre 2020 à 21:11

Amoureux du 3-4-1-2, Franck Haise, entraîneur du RC Lens, se dit toutefois prêt à changer de système de jeu en fonction des circonstances et de l’adversaire.

RC Lens : Franck Haise ouvert à un changement de système

Bien lancé en début de saison, le RC Lens a marqué le pas lors des deux dernières journées de Ligue 1. D’ordinaire solides en défense, les Lensois ont encaissé un total de 8 buts en deux matchs (face au LOSC et le Stade de Reims). De quoi convaincre Franck Haise de réfléchir à un changement de système de jeu bien qu'il soit hors de question d’abandonner le 3-4-1-2. Il n’est pas non plus question de s’y accrocher aveuglément, selon le technicien lensois. Pour l’entraîneur des Sang et Or, ce système pourra être changé en fonction des nécessités du moment. « On utilisera pas systématiquement le 3-4-1-2 même si ce sera notre système préférentiel sur la saison. Le 4-4-2, le losange, le 4-3-3 et même d’autres système pourront être utilisés. On doit être en mesure de s’adapter et de poser des problèmes à l’adversaire quand on est contrés », a expliqué l'entraîneur du RC Lens lors d’un entretien accordé à Téléfoot.

Le coach lensois s’enflamme pour la règle des 5 changements

Quant à la règle des 5 changements par match, elle sera appliquée jusqu’à la fin de la saison au grand bonheur de Franck Haise. Le coach du RC Lens est convaincu que ces 5 changements sont « bien pour les joueurs, pour le spectacle car cela amène de la fraîcheur et des possibilités pour l’entraîneur et l’aide à amener des variantes ». Le coach lensois est même l’un des plus grands utilisateurs de cette règle. « Je suis entièrement pour et d’ailleurs j’ai presque toujours utilisé ce système à l’exception du match de Nice où je n’avais fait que 4 changements », confirme le technicien des Sang et Or. En effet, les 5 changements évitent l'épuisement des joueurs et permettent d'avoir plus d'options pour parer aux contre-performances de certains joueurs.













Par JOËL