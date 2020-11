OM Mercato : Florian Thauvin met fin à toutes les rumeurs

Publié le 18 novembre 2020 à 17:50

Dans une vidéo diffusée sur le site officiel de l'OM, Florian Thauvin a exprimé sa fierté pour ses 200 matchs de Ligue 1 sous les couleurs olympiennes. La suite des déclarations de l’ailier droit marseillais n’incitent pas à croire qu’il quittera l’Olympique de Marseille de sitôt, comme les dernières rumeurs l'avaient annoncé.

Florian Thauvin fier de sa longévité sportive avec l'OM

Le choc entre le RC Strasbourg et l'OM (0-1, 10e journée de Ligue 1) était la 200e apparition de Florian Thauvin en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Cette longévité sportive avec l’Olympique de Marseille a comblé l’attaquant de fierté. « C'est une fierté, c'est ma huitième saison à l'OM. Un club qui me tient à coeur comme tout le monde le sait. Bien souvent, dans sa carrière, on est occupé par l'enchaînement des matches et des entraînements. On ne se rend pas toujours compte des choses qui se passent. Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'on a disputé 200 matches », s’est félicité l’Orléanais. Et ce n’est pas tout.

Pas de départ de l’ancien Magpie ?

Florian Thauvin est annoncé sur le départ de l'OM cet hiver ou en fin de saison, car il n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin 2021. Et pourtant, alors qu’il se dit « très heureux d'avoir joué autant de matches avec l'OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue », le champion du monde 2018 ajoute : « Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerais gagner un trophée, ça me tient à coeur ». Des propos qui tendent à balayer les rumeurs l’annonçant loin de l’écurie phocéenne cet hiver ou en fin de saison, alors que l'AC Milan, mais aussi le Séville FC ou l'Angleterre lui font les yeux doux. Pour rappel, le milieu offensif a marqué 3 buts et délivré 5 passes en Ligue 1 cette saison.













Par JOËL