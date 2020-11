OM Mercato : Florian Thauvin, nouvelle manœuvre de l'AC Milan

Publié le 10 novembre 2020 à 09:30

En instance de départ lors du mercato d'été, Florian Thauvin est finalement resté à l'OM. Mais la situation de l'ailier international devrait vite évoluer lors du marché des transferts hivernal, lui qui est courtisé du côté de l'AC Milan. Le club lombard a d'ailleurs sans doute trouvé le moyen de convaincre l'Olympique de Marseille.

Florian Thauvin toujours plus près de l'AC Milan

Il ne reste plus que quelques mois de contrat à Florian Thauvin, dont le bail sur la Canebière ne court que jusqu'en juin 2021. L'OM, quatrième de Ligue 1 à égalité avec le Stade Rennais, ne compte plus sur une prolongation de son ailier. Deux solutions s'offrent alors aux dirigeants marseillais : voir partir Florian Thauvin gratuitement cet été ou essayer d'en tirer le meilleur prix au mercato hivernal. Évidemment, c'est la deuxième solution que préconise l'OM, qui a besoin de liquidités. Le club aurait fixé un prix élevé pour son gaucher de 27 ans : 32 millions d'euros, selon Pianeta Milan. Selon plusieurs sources italiennes, l'AC Milan et Florian Thauvin ont déjà trouvé un accord afin que le Marseillais rejoigne le club lombard dès que possible.

L'OM intéressé par une proposition milanaise

Pourtant, la somme demandée par l'OM refroidit les dirigeants milanais, qui se voient mal débourser 32 millions d'euros quand le joueur pourrait arriver gratuit, avec juste une prime à la signature à lui offrir, au mercato d'été. Mais les Marseillais, dont l'automne est compliqué avec une très mauvaise série en Ligue des champions, voudrait injecter dès cet hiver du sang neuf dans l'effectif et se débarrasser des joueurs à haut salaire qui ne donnent pas entière satisfaction. Un échange sec est alors possible avec l'AC Milan. En effet, selon des sources italiennes, Stefano Pioli serait prêt à laisser filer un joueur en échange de Florian Thauvin. Il s'agirait de l'ailier espagnol de 25 ans, Samu Castillejo, en manque de temps de jeu dans la cité lombarde. Un échange poste pour poste avec le Marseillais qui plait aux dirigeants de l'OM. L'Espagnol est considéré comme une option convaincante pour la seconde partie de saison et le transfert de Thauvin pourrait se conclure désormais rapidement.













Par Matthieu