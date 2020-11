OM : René Malleville dénonce une folie d'André Villas-Boas

Publié le 18 novembre 2020 à 19:20

André Villas-Boas ambitionne de finir sur le podium de Ligue 1 en allant à la trêve hivernale. Pour René Malleville, cet objectif du coach de l’ OM relève de la folie.

OM : André Villas-Boas vise le podium de Ligue 1 avant Noël

À la différence de la saison dernière, l’ OM n’est pas vraiment convaincant cette saison. Si l’Olympique de Marseille est 4e de Ligue 1, c’est surtout la détermination des joueurs et le style de jeu prôné par André Villas-Boas qui inquiètent. Lors de la victoire sur la pelouse du RC Strasbourg (0-1, 10e journée de Ligue 1), les Olympiens n’ont tiré qu’une seule fois au but. Pour les matchs restants avant la fin de l’année, les Marseillais n’auront pas toujours affaire à des adversaires du calibre des hommes de Thierry Laurey (19es de Ligue 1). Pourtant, le technicien portugais voit bien l’ OM finir sur le podium avant la coupure hivernale.

René Malleville parle de folie du coach marseillais

L’objectif à court terme de l’entraîneur de l’ OM a fait réagir René Malleville sur les antennes de Radio Star. Pour le plus célèbre des supporters de l'écurie phocéenne, « Villas-Boas a de l’ambition pour la fin d’année ». Mais le supporter emblématique estime que c’est un discours de circonstance pour motiver les joueurs, et pas plus. « S’il ne disait pas ça, on dirait qu’on est pessimiste. C’est comme ça qu’on motive une équipe… », a-t-il expliqué. Pour sa part, René Malleville vise beaucoup moins que le podium à court terme. « Si on est dans les huit premiers lors de la trêve hivernale, je suis content », a-t-il déclaré. Enfin, le fan numéro 1 du club olympien, qui se défend d’être « défaitiste », estime qu’ « au vu des dernières prestations de l’OM, il serait fou de croire qu’on serait sur le podium à Noël ».













Par JOËL