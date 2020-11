Real Madrid Mercato : Raphaël Varane vers Manchester United

Publié le 19 novembre 2020 à 13:35

Manchester United n'a qu'un objectif pour 2021, retrouver sa splendeur passée. Les Red Devils comptent se montrer actifs et dépensiers à l'occasion du mercato estival 2021 et pistent plusieurs joueurs de renom, dont Eduardo Camavinga, Erling Haaland ou encore le défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane.

Raphaël Varane poussé vers la sortie au Real Madrid ?

C'est une période difficile que traverse Raphaël Varane au Real Madrid. Ses performances au sein de l'équipe de Zinédine Zidane posent question et sont de plus en plus critiquées. Lors de la récente lourde défaite des Merengue à Valence (1-4), l'international français est de nouveau passé à côté, en marquant notamment un but contre son camp. Déjà, il avait connu pareille mésaventure lors de la défaite contre le Shakhtar Donetsk (2-3), à domicile en Ligue des champions. Ces erreurs viennent après celles qui ont coûté l'élimination du Real Madrid en C1, au mois d'août, contre Manchester City (1-2). Plus la saison avance, moins Raphaël Varane fait l'unanimité au Real Madrid, qui pourrait s'en débarrasser au mercato estival, avant la fin de son contrat prévue en juin 2022.

Manchester United en pole position

Du côté de Manchester United, on étudie toutes les possibilités pour rebâtir une équipe capable de remporter la Ligue des champions ou la Premier League. Les Red Devils sortent d'une mauvaise saison et n'ont pas débuté la suivante de la meilleure des manières, loin de là, avec une 14e place en championnat. Ainsi, les dirigeants travaillent au mercato 2021 avec attention. Ils ciblent notamment les jeunes Eduardo Camavinga et Erling Haaland, respectivement milieu du Stade Rennais et attaquant du Borussia Dortmund. Mais également le défenseur du Real Madrid, selon le Manchester Evening News. Manchester United aurait déjà formulé une offre, dont le montant n'a pas filtré, mais la valeur de Raphaël Varane, 27 ans, est estimée à 70 millions d'euros. Les Red Devils auraient pour projet de vendre Phil Jones afin de faire de la place pour le défenseur des Bleus. Les Mancuniens avaient déjà tenté de faire venir Varane en 2018, en vain. Cette fois, l'affaire sera très bien engagée.













Par Matthieu