À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le PSG rêve de Leny Yoro. Mais le prodige du LOSC ne devrait pas bouger lors de ce mercato d’hiver.

Mercato PSG : Olivier Létang a fermé la porte pour Leny Yoro

Présenté comme le « nouveau Raphaël Varane » et un futur crack au poste de défenseur central, Leny Yoro fait rêver presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich. À la recherche d'un nouveau libéro pour compenser les blessures de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et pallier le possible transfert de Nordi Mukiele au Bayern Munich, Luis Campos serait dernièrement revenu à la charge pour l’international espoir français, selon les renseignements de RMC Sport. Fort de sa proximité avec l'agent du joueur de 18 ans, Jorge Mendes, le conseiller sportif du PSG aurait formulé une offre supérieure à 20 millions d'euros pour obtenir sa signature cet hiver.

Mais selon Daniel Riolo, les dirigeants de Lille OSC, notamment le président Olivier Létang et l’entraîneur Paulo Fonseca, ont fermé la porte à double tour pour Leny Yoro. « Yoro à Paris, c'est non. La porte est fermée, Létang a fermé la porte et Fonseca tient. Il est derrière et bloque la porte », assure le journaliste sportif sur le plateau de L’After Foot sur RMC Sport. Toutefois, le consultant sportif assure que les Dogues pourraient craquer à une seule condition dans ce dossier.

Le LOSC réclame une fortune pour laisser partir Leny Yoro

Formé à Lille, Leny Yoro pourrait entrer dans l’histoire des transferts de Ligue 1 en devenant l’une des plus grosses ventes effectuées par un club français. En effet, Daniel Riolo explique que le natif de Saint-Maurice n'est pas à vendre par le LOSC, qui cherche même à prolonger son contrat qui expire en juin 2025. Mais ce n'est pas l'option qui se dessine actuellement puisque le clan Yoro ne semble pas chaud à l’idée de parapher un nouveau bail.

En cas d’offre démentielle, le club lillois pourrait se résoudre à le laisser filer. « Ils ne le lâcheront pas ou alors il faudrait que ce soit une somme totalement folle et démesurée », indique Riolo. À en croire le journaliste allemand Christopher Michel, les pensionnaires du Stade Pierre Mauroy réclameraient entre 80 et 90 millions d’euros pour Leny Yoro. Totalement hors de portée du Paris SG pour cet hiver.