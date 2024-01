Désireux d’attirer un nouveau défenseur central durant ce mercato hivernal, le PSG serait tenté par le gros coup Raphaël Varane de Manchester United.

Mercato PSG : Raphaël Varane poussé vers la sortie à Manchester United

Arrivé en grande pompe à l’été 2021, Raphaël Varane n’est plus le bienvenu à Manchester United. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, le défenseur central de 30 ans ne se sent pas à l’aise chez les Red Devils comme l’a récemment révélé le journaliste Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito. Devenu remplaçant à Manchester United cette saison, l’international français pourrait ainsi quitter les rangs du club anglais dès cet hiver. Logiquement à l'affût, la Saudi Pro League ne semble pas forcément séduire l’ancien joueur du Real Madrid.

Même si des clubs comme Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Al-Ittihad de N’Golo Kanté seront prêts à tout pour le récupérer. En Europe, le Bayern Munich s’est penché cette opportunité et pourrait passer à l’offensive pour Raphaël Varane estimé entre 20 et 30 millions d’euros par la direction des pensionnaires d’Old Trafford. Mais aux dernières nouvelles, Raphaël Varane pourrait faire son grand retour en Ligue 1, où le Paris Saint-Germain aimerait l’avoir dans l’effectif de Luis Enrique.

Le Paris SG réfléchit à l’option Raphaël Varane pour cet hiver

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Sébastien Vidal, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient intéressés par une éventuelle arrivée de Raphaël Varane cet hiver. Devenu indésirable à Manchester United, le champion du monde 2018 cherche un nouveau point de chute et il pourrait revenir en Ligue 1 sous les couleurs Rouge et Bleu, une solution idoine pour le joueur et sa famille.

« Exclu avec TeamWSports ! Le PSG réfléchit à la piste Varane pour renforcer sa défense. Manchester United pourrait le céder pour 20-30 M€. Salaire évolutif en fonction des performances. Pas d’offre à ce jour, mais dossier en réflexion », révèle le spécialiste de la Premier League. Face à la complexité des dossiers Leny Yoro et Kevin Danso, le Paris SG pourrait donc concentrer ses forces sur le recrutement du défenseur formé à Lille.