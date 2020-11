Stade Brestois : Franck Honorat impatient de retrouver l’ASSE

Publié le 19 novembre 2020 à 15:25

Franck Honorata été transféré par l’ASSE au Stade Brestois, l’été dernier. Après près de 5 mois en Bretagne, il a l’occasion de retrouver ses anciens coéquipiers, ce samedi (17h). Au-delà de son impatience, l’attaquant se méfie des Verts.

Franck Honorat, ses bons souvenirs de l'ASSE

Le Stade Brestois reçoit l’ASSE, ce samedi, lors de la 11e Ligue 1. Ancien attaquant du club ligérien, Franck Honorat est impatient de retrouver les Verts qu’il a quittés le 1er juiller 2020. Avant d’évoquer le match proprement dit, il est revenu sur son passage dans le Forez. « J’ai aimé évoluer avec des joueurs qui ont eu des carrières. J’ai appris beaucoup de choses à l’AS Saint-Étienne, je ne garde que de bons souvenirs. Ça a été un plaisir de jouer avec de grands joueurs, dans un grand club », a rappelé l’attaquant brestois dans Le Progrès. Indiquons que ce dernier a joué une seule saison (2019-2020) chez les Verts.

Stade Brestois : Honorat se méfie de l'ASSE

Franck Honorat sera le joueur le mieux armé du Stade Brestois pour affronter l’ASSE comme il l’a souligné, ce jeudi. « Ce match aura quelque chose en plus puisque je connais quasiment tous les joueurs en face qui vont débuter », a-t-il fait remarquer. Connaissant bien la culture et le mental des Stéphanois, le joueur de 24 ans a prévenu ses nouveaux coéquipiers sur leur adversaire. « Les Verts sont revanchards et ont envie de gagner à nouveau. J’attends ce match avec impatience, mais en ayant vu la rencontre face à l’OL [le derby, ndlr], je sais que ça sera très compliqué », a-t-il indiqué.

À noter que l’AS Saint-Étienne a perdu ses 6 derniers matchs et est 15e avec 10 points, tandis que le Stade Brestois 29 est 13e avec 12 points. Mais malgré l’adversité, Franck Honorat souhaite le meilleur aux deux clubs. « Je souhaite que Brest et l’ASSE soient beaucoup plus haut d’ici quelques matchs », a-t-il déclaré.













Par ALEXIS