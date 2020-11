ASSE Mercato : Claude Puel se félicite pour une recrue

Publié le 20 novembre 2020 à 10:15

Une recrue estivale de l’ASSE a fait réagir Claude Puel en conférence de presse. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne se félicite du choix peu évident qu’il a fait en allant le chercher le joueur anonyme l’été dernier.

ASSE : Puel se réjouit pour la bonne pioche Neyou

Claude Puel, manager général de l’ASSE, a eu le nez creux en dénichant Yvan Neyou au Sporting Braga (en deuxième division portugaise). Ce dernier évoluait en effet avec l’équipe B du club portugais. En 10 matchs disputés avec les Verts, le milieu de terrain a mis le staff technique et les dirigeants de l’AS Saint-Étienne à ses pieds, grâce à son talent et à ses qualités techniques. Claude Puel se réjouit pour la recrue, dont l’état d’esprit aussi est irréprochable. « On voulait montrer notre confiance à Yvan Neyou. Il a beaucoup d'humilité et il s'investit au maximum. Quand on le voit sur la pelouse, il prend ses responsabilités », a-t-il souligné. Le joueur « ne va pas révolutionner tout, tout seul, mais il est très important », a fait remarquer l’entraîneur des Stéphanois. Claude Puel est convaincu qu’il tient l’oiseau rare dont l’ASSE avait besoin dans son entrejeu. « Ce serait embêtant si son humilité l’empêchait de se lâcher sur le terrain. C’est un joueur qui a une humilité bien placée » a-t-il déclaré.

Yvan Neyou a pris de la valeur à l'AS Saint-Étienne

Prêté à l'ASSE en juillet 2020 par le SC Braga, avec une option d'achat, Yvan Neyou a été engagé définitivement, mercredi. Il a signé un contrat de 4 saisons jusqu'en juin 2024. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son transfert a coûté 400 000 euros. Et la valeur du Camerounais sur le marché est désormais de 2,5 millions d'euros. Évidemment, sa cote a grimpé en si peu de temps à Saint-Étienne.













Par ALEXIS