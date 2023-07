Deux joueurs sur qui Laurent Balles ne compte pas savent désormais à quoi s'en tenir. Leur sort est scellé, selon Loïc Perrin, dans une interview avec Evect.

L’avenir d’ Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko à l’ASSE est en pointillé. Ils ont été informés de ce qu’ils ne rentrent pas dans les plans de l’entraineur stéphanois et doivent quitter le club. Cependant, l’AS Saint-Etienne doit leur trouver une porte de sortie, car ils sont sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. « On a déjà trouvé des solutions avec certains joueurs. On essaye d'en trouver avec ces deux joueurs », a fait savoir Loïc Perrin. Il y a des discussions avec des clubs, mais pour le moment rien de concret. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On va essayer de leur trouver un projet parce qu'ils ne font pas forcément partie du nôtre cette saison. »

Il faut rappeler que Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko étaient prêtés respectivement au CD Leganés (D2 espagnole) toute la saison dernière et au Puy Foot (en National) pendant le mercato d’hiver. Le premier avait déclaré son envie de rester en Espagne, mais le club madrilène n’a pas donné suite.

Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko intégré s'ils ne trouvent pas preneur

Depuis la reprise des entrainements, le 3 juillet, Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko sont toujours à l’écart du groupe professionnel. Si le milieu de terrain et le défenseur central ne trouvent pas preneur jusqu’à la fin du mercato, le 1er septembre, l’ASSE sera contrainte de les trainer comme un boulet au pied. « L’idée ce n'est pas de les mettre au placard, c'est juste qu'on a décidé de ne pas partir avec eux. Bien sûr qu'ils réintégreront l'effectif si on ne trouve pas de solutions, parce qu'ils sont encore sous contrat », a expliqué le coordinateur sportif de l’ASSE. Notons qu'il est possible que le Camerounais et l'Ivoirien soient libérés de leur dernière année de contrat, comme ce fut le cas avec Jimmy Giraudon cet été.