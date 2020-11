ASSE Mercato : Combien les Verts ont payé pour Yvan Neyou ?

Publié le 19 novembre 2020 à 14:05

L'ASSEa officialisé le transfert définitif d’Yvan Neyou du SC Braga, mercredi. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre saisons avec l’AS Saint-Étienne. Mais combien a coûté le transfert de ce dernier ?

L'ASSE a déboursé 400 000 € pour Yvan Neyou

Yvan Neyou a rejoint l'ASSE le 9 juillet 2020 en provenance du prêt du Sporting Braga. Il avait été prêté pour la saison 2020-2021, avec une option d’achat. Mais après un peu plus de quatre mois à l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain a convaincu le staff technique des Stéphanois. Du coup, la Direction du club ligérien a levé l’option d’achat, actant ainsi le transfert définitif du joueur de 23 ans. Ce dernier a signé un contrat qui le lie aux Verts jusqu’en juin 2024. Dans son communiqué officiel, l'ASSE ne précise cependant pas le montant de la transaction. Toutefois, le site spécialisé dans les transferts, Transfermarkt croit savoir que Yvan Neyou a été acquis à Braga (Portugal) contre la somme de 400 000 euros. La valeur de l’international camerounais est pourtant estimée à 2,5 M€. Comme quoi, le club ligérien a réalisé une bonne opération sur le marché, mais également sur le plan sportif.

L'AS Saint-Étienne s'enflamme pour Neyou

Yvan Neyou a mis l’encadrement technique et les dirigeants de l'ASSE d’accord sur son talent et ses qualités techniques. En 9 matchs de Ligue 1 disputés, en plus de la deuxième période de la finale de la coupe de France, le Camerounais a été étincelant. Il est sans aucun doute la révélation de l’équipe de Claude Puel ce début de saison. Le natif de Douala a justement été élu meilleur joueur du 121e derby contre l’OL, par les supporters stéphanois. Lors du match perdu (2-1) contre le rival, la recrue avait « confirmé son excellent début de saison » comme l’a souligné le site internet du club.

« Yvan Neyou s'est très rapidement imposé sous le maillot Vert... Il a réalisé 45 minutes pleines de promesses contre le PSG, en finale de coupe de France. Son audace, ses qualités techniques, son activité, mais aussi sa capacité à jouer juste et vers l'avant séduisent les observateurs », a souligné l'ASSE, lors de l'annonce officielle du transfert définitif du très prometteur joueur. Pour rappel, le milieu de terrain a été formé en partie à l'INF Clairefontaine. Il est aussi passé par l’AJ Auxerre, le CS Sedan et le Stade lavallois, avant son exil au Portugal fin août 2018.













