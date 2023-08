Après Yvan Neyou, transféré à Leganés, l’ASSE s’active pour un autre départ. Un attaquant de Saint-Etienne se rapproche de la porte de sortie.

Mercato ASSE : Maxence Rivera prêté au FC Annecy ?

Yvan Neyou a définitivement quitté l’ASSE comme il le souhaitait. Il a été transféré au CD Leganés en deuxième division espagnole. Le milieu de terrain y était prêté la saison dernière. Maxence Rivera, lui aussi, revenu d'un prêt de Puy Foot 43 Auvergne (N1), à l’issue de la saison dernière, pourrait repartir cet été.

Selon les informations du journal Le Dauphiné Libéré, il pourrait être prêté au FC Annecy. Le club de la Haute-Savoie n’est toujours pas situé sur son sort. Relégué sportivement en National, il pourrait être repêché et réintégrer la Ligue 2 au profit du FC Sochaux.

Maxence Rivera incertain sur son avenir à Saint-Etienne

Formé à l’ASSE (2016-2020) et passé professionnel en janvier 2020, Maxence Rivera fait partie de la génération des pépites stéphanoises, vainqueurs de la Coupe Gambardella en 2019. Il était le coéquipier de deux joueurs dont la carrière a pris une trajectoire fulgurante : Wesley Fofana (Chelsea) et William Saliba (Arsenal).

Lors de son prêt au Puy Foot, le natif de Vénissieux avait été supervisé par la direction stéphanoise. Il avait même été félicité par Loïc Perrin, après un match contre le FC Villefranche (1-1), pour son plus grand plaisir. « S’ils ont envoyé un message, c’est qu’ils sont plutôt attentifs. Ça veut dire qu’il me donne de l’importance. C’est bien pour mon retour là-bas peut-être », s'était réjoui l’ailier droit de 21 ans.

Maxence Rivera avait également évoqué son avenir à l'ASSE. Il était dans l'incertitude, bien que son prêt se soit avéré satisfaisant. « Franchement, je ne sais pas, on verra. Après je suis sous contrat avec le club, il me reste un an à Saint-Etienne. Je suis stéphanois encore l’année prochaine, pour l’instant », avait-il répondu en conférence de presse.