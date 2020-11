ASSE Mercato : Officiel, Yvan Neyou transféré définitivement

Publié le 18 novembre 2020 à 17:35

L’ASSE s’est offert définitivement Yvan Neyou, l’un des meilleurs Stéphanois ce début de saison. Il était prêté par le SC Braga (Portugal) à l’AS Saint-Étienne en juillet 2020, mais avec une option d’achat.

L'ASSE a levé l'option d'achat de Yvan Neyou

L’ASSE n’a pas attendu la fin de la saison actuelle pour juger du sort d'Yvan Neyou. Les premières prestations du milieu de terrain ont achevé de convaincre la direction du club ligérien sur son talent et ses qualités techniques. Dès lors, ils ont décidé de lever l’option d’achat qui accompagnait le contrat du très prometteur Camerounais. « L’AS Saint-Étienne a levé l’option d’achat d’Yvan Neyou comme le prévoyait l'accord de prêt conclu avec le SC Braga, le précédent club du joueur », ont indiqué les Verts dans un communiqué officiel, ce mercredi. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de 4 ans qui le lie à l’ASSE jusqu’à fin juin 2024.

« Le recrutement et la progression d'Yvan Neyou illustrent l'un des axes de développement du nouveau projet sportif de l'ASSE », a justifié le club ligérien. Il faut indiquer à toutes fins utiles que le natif de Douala (Cameroun) avait été impressionnant dès sa première sous le maillot des Verts. C'était le 24 juillet dernier, face au PSG, en finale de la coupe de France. Lors du derby OL - ASSE (2-1) du 8 novembre, il avait également été crédité d'une prestation de haut niveau.

Réaction d’Yvan Neyou à son nouveau contrat

Dans la foulée de l'officialisation de sa signature définitive à l'ASSE, la nouvelle recrue a livré ses premières impressions. « Je suis très fier de m'inscrire dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Mes proches, qui ont toujours cru en moi, le sont aussi », a-t-il déclaré. Le transfuge du Sporting Braga avoue qu'il « ne s'attendait pas à s'intégrer aussi rapidement, même si le groupe a su le mettre à l'aise ». Cependant, il souligne que « la confiance du coach, du staff et des dirigeants » l'a poussé « à donner plus pour le club, et lui ont apporté de la sérénité ». Pour finir, Yvan Neyou a promis de faire tout son possible « pour ne pas gâcher l'opportunité » que l'ASSE lui donnée « de relancer sa carrière ».













