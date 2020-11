Stade Rennais Mercato : Dalbert renvoyé à l'Inter en janvier ?

Publié le 20 novembre 2020 à 13:00

Dalbert Henrique n’est pas dans le groupe du Stade Rennais pour affronter les Girondins de Bordeaux, ce vendredi, au Roazhon Park. Recrue estivale du club breton, le défenseur latéral gauche est annoncé sur le départ cet hiver.

Stade Rennais : Dalbert Henrique décevant et peu concerné

Prêté au Stade Rennais en toute fin du mercato dernier, Dalbert Henrique peine à convaincre Julien Stéphan et son staff technique. Il est pointé du doigt pour ses prestations approximatives et son manque d’engagement. En Ligue des champions, c’est bien lui qui avait provoqué deux penalties contre Chelsea. Pire, le Brésilien avait été expulsé et le SRFC avait été battu (3-0). Lors du dernier match de Ligue 1, il était resté sur le banc de touche. Julien Stéphan lui avait préféré le jeune Adrien Truffert (20 ans), en l’absence de Faitout Maouassa en reprise après sa blessure à la cheville en septembre. Et la situation de Dalbert Henrique s’empire. Il ne figure pas dans le groupe du Stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux, alors que Faitout Maouassa est toujours indisponible. Selon L’Équipe, son « attitude peu empreinte de modestie » commence à agacer au sein des Rouge et Noir. Plusieurs signes qui montrent bien que l’ancien joueur de l’OGC Nice n’a pas réussi son retour en Ligue 1.

Vers un retour de Dalbert à l'Inter Milan cet hiver

Naturellement, plusieurs signaux sont au vert pour qu’il retourne à l’Inter Milan dès cet hiver. D’après, le quotidien sportif, il n’est pas exclu que le Stade Rennais mette fin au contrat de Dalbert Henrique avant son terme le 30 juin 2021. Il est pourtant prêté avec une option d’achat. Quant à Dalbert, il a fait six apparitions sous le maillot rennais, soit trois en Ligue 1 et trois en Ligue Europa. Il a été titulaire quatre fois. Au Gym, le joueur de 27 ans avait disputé 40 matchs, dont 36 en Ligue 1, lors de la saison 2016-2017. Fort de ses performances remarquables, il avait ensuite été transféré chez les Nerazzurri pour 21 millions d'euros.













Par ALEXIS