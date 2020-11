AS Monaco : Geubbels, l'arme secrète de Kovac contre le PSG

Publié le 20 novembre 2020 à 14:15

L’entraineur de l’AS Monaco va-t-il titulariser Willem Geubbels contre le PSG, ce vendredi (21h), en l’absence de Wissam Ben Yedder ? C’est la tendance évoquée par Niko Kovac en conférence de presse d’avant-match.

AS Monaco - PSG : Geubbels titulaire en l'absence de Ben Yedder ?

Freiné par plusieurs blessures depuis son transfert à l’AS Monaco, Willem Geubbels devrait être titulaire, ce vendredi soir, face au Paris Saint-Germain. L’annonce a été faite à mot couvert par Niko Kovac face aux médias. « C'est effectivement possible qu'il commence, mais je ne vais pas vous donner toutes les informations… », a-t-il laissé entendre. L’attaquant de 19 ans devrait profiter de l’indisponibilité de Wissam Ben Yedder pour montrer le potentiel qui avait motivé son transfert colossal à 17 ans. Le buteur des Monégasques est affecté par la covid-19 et n’a pas pu honorer sa convocation en Équipe de France, lors de la trêve internationale. L’entraineur du club du Rocher est certain que Willem Geubbels est prêt pour être aligné d’entrée contre le PSG.

« Quand je suis arrivé à l’AS Monaco, les capacités physiques de Willem étaient très basses. Il ne pouvait donc pas montrer toutes ses qualités, en particulier sa vitesse et la répétition de ses courses, mais il s'améliore jour après jour », a-t-il rassuré. Ces dernières semaines, le jeune jouer « a vraiment franchi un palier ». Et le technicien croate n’a pas caché son admiration pour la pépite. « C’est une grande arme, une grande menace pour l'adversaire. Il est extrêmement rapide quand il est lancé. Il est rapide comme le sont peu de joueurs en France », a encensé le coach de l’AS Monaco.

Willem Geubbels peine à s'imposer sur le Rocher

Willem Geubbels a été transféré par l’OL à l’AS Monaco, à l’été 2018, contre un chèque de 20 M€ hors bonus. Cependant, le très prometteur joueur n’a pas pu s’imposer dans la Principauté, à cause de blessures à répétition. Il avait été victime d’une grave blessure au genou, puis opéré en mai 2019. Bien avant cette intervention suite à laquelle il était resté éloigné du terrain presque un an, le natif de Villeurbanne avait été touché au genou, puis victime de calquage à la cuisse et de claquage tendineux. Cette saison, il a retrouvé du temps de jeu avec le successeur de Robert Moreno. Willem Geubbels a ainsi fait 7 apparitions en Ligue 1, mais sans jamais être titulaire.













Par ALEXIS