Sous contrat jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana pourrait quitter l’AS Monaco l’été prochain. Annoncé dans les plans du PSG, le milieu de terrain plairait aussi au Barça.

Mercato PSG : Youssouf Fofana veut rejoindre le Paris SG

D’après le journaliste Dominique Sévérac du quotidien Le Parisien, Youssouf Fofana serait prêt à quitter l’AS Monaco pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. « À Monaco, Youssouf Fofana a dit à de multiples reprises qu’il aimerait bien rejoindre le PSG », a récemment révélé Sévérac dans L’Équipe du Soir, avant d’ajouter que le milieu de terrain de 24 ans n’a aucune intention de prolonger son contrat qui expire en juin 2025.

Pour éviter un départ gratuit, l’AS Monaco pourrait donc se résoudre à le laisser filer l’été prochain. À la recherche d’un baroudeur pour muscler un peu plus l’entrejeu de l’équipe de Luis Enrique, le PSG pourrait frapper un gros coup avec le costaud international français souvent comparé à l’ancienne star ivoirienne de Manchester City, Yaya Touré. Mais le Barça qui recherche le même profil pourrait bien contrarier les plans du PSG dans ce dossier.

Xavi Hernandez en pince pour Youssouf Fofana

En effet, selon les informations divulguées par le Mundo Deportivo, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation de Youssouf Fofana à l’AS Monaco. Si le joueur ne prolonge pas son contrat cette saison, le club espagnol pourrait passer à l’offensive l’été prochain pour le recruter. Le journal ibérique explique l’entraîneur des Blaugranas, Xavi Hernandez, en pince pour le natif de Paris.

Mais d’autres noms figurent sur les tablettes des dirigeants barcelonais comme Bruno Guimarães (Newcastle, 26 ans) et Amadou Onana (Everton, 22 ans). En quête d’un milieu de terrain box-to-box puissant, qui a des « poumons » et de grosses qualités défensives, Xavi ferait du capitaine monégasque sa priorité. Estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le coéquipier de Wissam Ben Yedder pourrait coûter un peu plus cher vu la qualité de ses courtisans. Le Paris Saint-Germain et Luis Campos savent donc ce qui leur reste à faire.