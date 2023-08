Le feuilleton Folarin Balogun devrait bientôt arriver à son terme, puisque l'AS Monaco tient un accord avec Arsenal pour le transfert de l'attaquant.

Mercato AS Monaco : Folarin Balogun va débarquer sur Le Rocher

C'est l'une des grandes sagas de ce mercato estival du côté de l'AS Monaco. Auteur d'une très bonne saison avec le Stade de Reims, Folarin Balogun ne sera pas conservé par Arsenal, et va revenir en Ligue 1, puisqu'il devrait, sauf retournement de situation, rejoindre l'ASM dans les prochaines heures. En effet, Foot Mercato assure qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l'attaquant américain de 22 ans.

En quête d'un remplaçant à Breel Embolo, victime d'une grave blessure il y a quelques semaines, l'AS Monaco va enregistrer l'arrivée de Folarin Balogun, qui devrait débarquer dans la principauté dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale à Monaco. Une recrue d'envergure pour les Monégasques, qui ont cassé leur tirelire afin de s'offrir l'attaquant des Gunners, qui a éclaboussé la Ligue 1 de son talent durant la saison 2022-2023.

Un transfert à 40 millions d'euros pour Folarin Balogun

L'accord entre Arsenal et l'AS Monaco serait total selon le site d'informations en ligne, ce qui devrait permettre aux Monégasques de boucler, au plus vite, l'arrivée de l'attaquant états-unien. Une somme de 30 millions d'euros est évoquée, et cette dernière est assortie de près de 10 millions d'euros de bonus divers qui se déclencheront au fil des performances de Folarin Balogun avec le club monégasque, qui vient de frapper un très gros coup, en récupérant un joueur offensif très courtisé.

Pour mener à bien ce dossier, l'AS Monaco a fait face à la concurrence de top clubs européens tels que Tottenham, Chelsea ou encore l'Inter Milan. Folarin Balogun va donc revenir en Ligue 1, et devrait être associé à Wissam Ben Yedder sur le front de l'attaque monégasque, qui s'offre un renfort de taille, bien que le club ne dispute pas de coupe d'Europe cette saison.