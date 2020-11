ASSE : As Saint-Etienne, Yvan Neyou n’est pas inquiet !

Publié le 20 novembre 2020 à 20:02

L’ ASSE joue un match décisif contre le Stade brestois, samedi (17h), au stade Francis-Le Blé. Yvan Neyou et ses coéquipiers sont certes sur une série négative de six défaites, mais il n’y a pas péril en la demeure, selon la recrue.

ASSE : Neyou, « le travail et la détermination feront la différence »

Quinzième de Ligue 1 après 6 défaites consécutives en Ligue 1, l’ ASSE est dans une spirale négative. Pour tenter de s’en sortir, les Verts doivent impérativement gagner face au Stade brestois samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Yvan Neyou croit en une remontée des Stéphanois au classement. « Après dix journées, il n’y a rien de fixé. On ne regarde ni devant ni derrière nous au classement. On sait où on veut aller et on mène notre projet à bien », a rassuré le milieu de terrain, dont le transfert définitif a été acté mercredi. Le Camerounais n’a aucun doute sur le fait que « leur travail et leur détermination feront la différence » le moment venu. « Durant les séances, nous travaillons. Il y a de la bonne humeur même si on sait qu’on n’est pas dans une bonne spirale. Sur le terrain, on ne triche pas. On donne tout ce qu’on a. Parfois ça passe, parfois non. Mais, le groupe reste focalisé sur le travail », a-t-il souligné en conférence de presse.

Yvan Neyou désormais sans pression

Face au Stade brestois (13e), Yvan Neyou va jouer libéré, car l’ ASSE a levé l’option d’achat qui accompagnait son prêt. Et il a signé un contrat définitif de 4 saisons qui se termine en juin 2024. « J’ai toujours la même envie et la même détermination. Le fait de ne plus être un joueur prêté me permet de travailler plus sereinement, mais ce n'est pas une revanche sur mon passé. J’avance. Peut-être qu’à une époque je n’étais pas prêt pour aller plus haut. Aujourd’hui, j’ai saisi ma chance », a déclaré le joueur de 23 ans.













Par ALEXIS