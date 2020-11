PSG : Verratti en boîte avant la C1, symbole de son impunité

Publié le 23 novembre 2020 à 10:00

Marco Verratti n'a pas participé à la défaite du PSG sur la pelouse de l'AS Monaco vendredi soir (2-3), à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Mais l'Italien devrait être dans le groupe de Thomas Tuchel pour la réception du RB Leipzig, mardi en Ligue des champions. À condition que son entraîneur ne le retrouve pas en boîte de nuit d'ici la rencontre.

Au PSG, les blessures et absences à répétition de Verratti

Au PSG, Marco Verratti est très apprécié. Il faut dire que le petit milieu de terrain italien est un joueur très talentueux et son influence dans le jeu parisien n'est plus à démontrer. Mais ses nombreuses absences font de "Petit Hibou" un oiseau rare sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions. Cette saison, Verratti a déjà manqué 9 des 14 rencontres disputés par les siens, dont le dernière en date, une défaite sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) à l'occasion de la 11e journée de championnat. Blessé à la cuisse en sélection, mi-octobre, le Parisien devrait faire son retour dans le groupe de Thomas Tuchel pour la rencontre cruciale de C1 contre les Allemands du RB Leipzig mardi (21h). Mais, selon L'Equipe, Marco Verratti a déjà raté 131 matches avec le PSG depuis la saison 2013-2014, entre ses nombreuses blessures et suspensions (99 jaunes et 5 rouges), dont plusieurs rencontres cruciales en Coupe d'Europe. Au total, en huit saisons et demi, le milieu de terrain compte 384 jours d'absence.

Marco Verratti : cigarettes, restaurants et boîte de nuit

La mauvaise hygiène de vie de Marco Verratti n'est pas étrangère à ses nombreuses blessures. Déjà, en février 2015, Laurent Blanc, alors entraîneur du PSG, avait tiré la sonnette d'alarme. "Je n'ai pas envie de plaisanter avec ça, s'était emporté le coach français. Il se pénalise ce garçon. Tant pis pour lui. Cela fait deux ans que nous sommes et, à chaque fois, on le lui dit. À chaque fois, c'est la même chose. Je l'adore, c'est un garçon bourré de talent, mais s'il ne comprend pas, il aura des problèmes. De gros problèmes." L'avenir a donné raison à Laurent Blanc et Marco Verratti n'a pas été capable de réprimer son goût pour les sorties nocturnes, les cigarettes et les bonnes tables.

"Le problème de Marco, c'est qu'il n'a pas l'hygiène de vie d'un sportif de très haut niveau", a constaté une source interne au club, citée par L'Equipe, qui révèle aussi une anecdote étonnante sous l'ère Thomas Tuchel. En novembre 2018, à quelques heures d'un match de Ligue des champions contre Liverpool, l'entraîneur du PSG croise son joueur dans une boîte de nuit parisienne. "Ce n'est pas sérieux Marco. Je te remplace pour te reposer parce qu'il y a Liverpool mercredi...", lui avait lâché le coach allemand. "Oh ça va ! J'allais partir", avait rétorqué Marco Verratti. Avant d'ajouter : "Mais toi non plus, ce n'est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l'exemple"... L'impunité de l'Italien quant à son attitude désinvolte hors des terrains dure depuis des saisons et le PSG en paye le prix. Le temps est venu, peut-être, de réfléchir sérieusement à l'avenir parisien de Verratti.













Par Matthieu