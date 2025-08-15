INFO OM : Medhi Benatia fait une annonce-choc sur le Mercato

Avant le début du match d’ouverture de la saison 2025-2026 en Ligue 1 contre le Stade Rennais, Medhi Benatia a fait une annonce fracassante sur le mercato estival de l’OM. Le conseiller sportif marseillais promet encore du mouvement sur la Canebière.

Mercato OM : « Encore 3 à 4 recrues », annonce Medhi Benatia

Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah, l’Olympique de Marseille n’entend pas encore mettre un terme à son mercato estival. Présent au micro de Ligue 1+, à quelques minutes du coup d’envoi du choc entre le Stade Rennais et l’OM, au Roazhon Park, le conseiller sportif marseillais s’est livré sur les envies de Roberto De Zerbi pour les deux dernières semaines de la période de recrutement.

« Il reste encore un ou deux postes qu’on va essayer de renforcer pour avoir… je n’aime pas parler de solutions de rechange, car peut-être que les joueurs qui vont arriver vont être des titulaires, ce n’est pas moi qui fait l’équipe. Mais en tout cas, on veut donner plus de solutions au coach pour pouvoir affronter le calendrier infernal qu’on va avoir cette année », a déclaré Medhi Benatia au nouveau diffuseur du championnat d’élite français.

Interrogé par l’ancien défenseur de l’OM Souleymane Diawara, le collaborateur de Pablo Longoria a ajouté : « on a envie de ramener peut-être quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central. En fonction des départs ou pas, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a donc pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on est en train de réfléchir aussi et de voir si on essaye d’apporter quelque chose en plus.

Donc il reste peut-être 3 à 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité non plus, donc il va falloir trouver de belles opportunités de marché et des joueurs qui puissent se fondre dans notre effectif, aussi bien au niveau de la mentalité que de la qualité. » Reste maintenant à voir quels sont les joueurs qui rejoindront le collectif marseillais d’ici le 1er septembre prochain.