OL Mercato : C’est bouclé, le nouveau gardien de Lyon arrive

Le nouveau gardien de but de l’OL est en route vers Lyon. Son transfert devrait être enregistré par le club lyonnais ce week-end, s’il passe la visite médicale sans souci.

Mercato : Dominik Greif est en route pour s’engager à l’OL

L’OL et le RCD Majorque ont fini par lever le dernier obstacle qui bloquait le transfert de Dominik Greif. Selon les informations de Diario Mallorca, le club majorquin a accepté de libérer le gardien de but, après avoir exigé une assurance bancaire de la part du club rhodanien. Ecarté du groupe qui va affronter le FC Barcelone, samedi, il est attendu à Lyon ce week-end pour s’y engager officiellement, dimanche, s’il satisfait à la visite médicale.

Le portier international Slovaque (5 sélections) va signer un contrat de cinq ans avec l’Olympique Lyonnais contre un indemnité de 4 millions d’euros hors bonus. Il arrive pour prendre la place de Lucas Perri, transféré à Leeds United FC. Déjà forfait pour le match de la première journée contre le RC Lens, samedi (17h), Dominik Greif devrait être titulaire face au FC Metz, lors de deuxième journée de Ligue 1, la semaine prochaine.