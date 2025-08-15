Mercato ASSE : Signature actée pour un gardien à Sainté

L’ASSE et Gautier Larsonneur ont décidé de prolonger le contrat qui les lie et prend fin en juin 2026. Il ne reste plus que l’officialisation de leur nouvelle signature.

Mercato : Prolongation de contrat pour Gautier Larsonneur

En négociations ces dernières semaines, l’ASSE et Gautier Larsonneur auraient trouvé un accord pour poursuivre leur aventure ensemble. Selon les informations de Peuple-Vert, le gardien de but va prolonger son contrat dans les prochaines heures. Le contrat devrait être d’une durée de trois saison. Il devrait donc aller jusqu’au 30 juin 2028 au moins, en attendant de connaître la durée officielle.

Capitaine de l’équipe des Verts depuis la saison dernière en Ligue 1, le gardien de 28 ans est très écouté dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne, en plus de bénéficier de la confiance d’Eirik Horneland. Même si ses performances actuelles ne sont pas ceux attendus par la Direction du club, Gautier Larsonneur est l’un des piliers du nouveau projet du groupe Kilmer Sports Ventures.

Son engagement pour le maillot Vert et son état d’esprit, sur le terrain comme en dehors, sont irréprochables. Il faut noter que le portier formé à Brest avait été l’un des acteurs majeurs de la montée de l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2023-2024. Mais il n’a pas réussi à maintenir l’équipe dans l’élite. La saison dernière, il a concédé 77 buts encaissés en 34 matchs de championnat.