PSG : Un ancien coach du Paris SG critique sévèrement Tuchel

Publié le 23 novembre 2020 à 13:30

Le PSG a montré des signes d’inquiétude face à l’AS Monaco. Un ancien entraîneur du club de la capitale a sorti les défauts de l’équipe de Thomas Tuchel dans la Principauté, tout en prodiguant ses conseils en vue du match décisif contre le RB Leipzig, mardi soir, en Ligue des champions.

PSG : Le constat inquiétant de Luis Fernandez avant Leipzig

Le PSG a été renversé par l’AS Monaco (3-2) en Ligue 1. Revenu sur le match livré par l’équipe de Thomas Tuchel, Luis Fernandez a fait un constat alarmant. Il note que les Parisiens ont tout fait à l’envers sur le Rocher en seconde période. « À Monaco, il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement. On a oublié les fondamentaux du foot », a fait remarquer l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain à l’AFP. À quelques heures de la réception du RB Leipzig, le technicien de 61 ans a passé des consignes aux joueurs de Thomas Thomas. « On sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni. Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale de cet été, il faut retrouver ce comportement, cette motivation », a-t-il recommandé.

Paris SG dos au mur en Ligue des champions

Battu (2-1) à l’aller en Allemagne, le PSG doit impérativement prendre les trois points contre le RB Leipzig, afin de rester en course pour la qualification pour les 8es de finale. Avant cette confrontation, le champion de France est 3e du groupe H avec 3 points, derrière son adversaire de ce mardi et Manchester United qui ont chacun 6 points. Par ailleurs, Luis Fernandez a joué au Paris SG de 1978 à 1986, puis a dirigé le staff technique des Rouge et Bleu entre 1994 et 1996, puis de 2000 à 2003.













Par ALEXIS