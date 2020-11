LOSC Mercato : Une grosse vente déjà dans les tuyaux à Lille

Publié le 23 novembre 2020 à 15:30

Compté parmi les joueurs décisifs du LOSC ce début de saison, Yusuf Yazici attire déjà la convoitise de clubs huppés. Et son entourage confirme que le jeune milieu offensif ne fera pas de vieux os à Lille.

LOSC : Yazici, son agent annonce son transfert

Recruté par le LOSC à Trabzonspor en août 2019, Yusuf Yazici a entamé la deuxième saison en Ligue 1 en trombe. Il est décisif tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Dimanche, il a encore été auteur d’un doublé contre le FC Lorient (4-0). Après sa grave blessure au genou (ligament croisé) qui l’avait éloigné du terrain la saison dernière, le Turc est en train de justifier le chèque de 17 M€ sortis par les dirigeants de Lille OSC pour son transfert. L’agent de ce dernier se réjouit des performances de son poulain et évoque déjà son futur transfert. « Les performances actuelles de Yusuf Yazici sont le produit d'un travail acharné, car il revient d'une grave blessure. J'espère qu'il va continuer comme ça », a commenté Adem Cecebi dans le média turc DHA.

Sur l’avenir de son protégé au LOSC, il estime que « c’est vraiment un honneur que les grands clubs s'intéressent à lui ». Pour l’agent de joueurs, c’est normal « parce que Yusuf Yazici a des objectifs et se dirige vers cet objectif ». En conclusion, Adem Cecebi a lâché une confidence sur l’intention de la Direction lilloise. « Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix. Et cela ne semble pas si loin », a annoncé le représentant du décisif joueur de 23 ans.

Yusuf Yazici, meilleur buteur de la Ligue Europa

Yusuf Yazici a réussi deux triplés lors des larges victoires du LOSC sur le Sparta Prague (0-4) et l'AC Milan (0-3) en Ligue Europa. Il est l’actuel meilleur buteur de la compétition avant la 4e journée prévue ce jeudi. Lille affrontera encore l’AC Milan au stade Pierre Mauroy. Et le bourreau du club lombard s’est bien mis en jambe avec son doublé contre le FC Lorient, dimanche. Il totalise 9 buts et 2 passes décisives en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues.













Par ALEXIS