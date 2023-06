Désireux de renforcer son milieu de terrain durant ce mercato estival, le FC Nantes veut relancer un milieu du LOSC en manque de temps de jeu.

Mercato FC Nantes : Yusuf Yazici sur les tablettes du FCN

Le FC Nantes commence à s'activer en interne sur ce début de mercato estival. Conscient que certains tauliers vont sans doute quitter le club dans les jours à venir, les dirigeants nantais étudient différentes pistes pour permettre à Pierre Aristouy d'avoir un effectif bien fourni dans les prochaines semaines.

Ce mercredi, c'est du côté du LOSC que le FCN pourrait trouver son nouveau milieu de terrain. En effet, selon les informations divulguées par le compte Twitter Télé Nantes Info, la cellule de recrutement nantaise aurait coché le nom de Yusuf Yazici, qui va revenir dans le nord de la France après un prêt non concluant à Trabzonspor. Sur la totalité de la saison avec le club turc, le milieu de 26 ans n'a disputé que 13 rencontres. La source indique par ailleurs que le LOSC voudrait récupérer entre 3 et 4 millions d'euros pour céder son joueur, qui arrivera en fin de contrat en juin 2024.

Ludovic Blas plus que jamais proche du Stade Rennais

Si le FC Nantes s'intéresse de près à Yusuf Yazici, c'est pour en faire le remplaçant de Ludovic Blas, qui est tout proche de trahir les Jaune et Vert pour filer chez l'ennemi rennais. Comme évoqué dans nos colonnes mardi, un accord entre le meneur de jeu et le SRFC a déjà été trouvé, et les dirigeants bretons ont formulé une première offre de 15 millions d'euros pour répondre aux attentes de leurs homologues nantais.

Théoriquement, ce n'est plus qu'une question de temps pour que la requête rennaise soit acceptée. Ludovic Blas est en passe d'enfiler le maillot du rival, et nul doute que la Beaujoire lui réservera un accueil particulier si son transfert au SRFC venait à se confirmer.